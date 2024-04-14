“لولو تعالي بسرعها”.. تردد قناة وناسة أطفال Wanasah واتسلى انت وأولادك طول اليوم

في عالم الأطفال والكرتون، يبحث الأطفال عن أفضل القنوات الطفولية المميزة التي تقوم بنقل محتوى ملائم لأعمارهم، فضلاً عن أن من أبرز هذه القنوات التي تقدم هذا المحتوى المناسب هي قناة وناسة التي اشتهرت مؤخرًا بمحتواها الجذاب وبرامجها الأكثر من جنونية، لكي تعمل على استقطاب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول، الراغبين في مشاهدتها دون أن يملوا، ولذا سنقدم لكم ترددها الجديد على كافة الأقمار الصناعية المختلفة.

محتوى قناة وناسة Wanasah

تقدم قناة وناسة العديد من البرامج والأغاني والأناشيد الأكثر تميزًا على مدار الساعة، دون عرض أي مشاهد مخلة كما تفعل باقي القنوات الأخرى، ومن بينها الأتي:-

أغاني جزمت لولو اتسرقت.

مغامرات لولو التي لم تنتهي.

لولو صارت شرطية.

لولو الشطورة.

وينك يا لولو.

ولوليات صغار.

لولو راحت المدرسة.

استقبل قناة وناسة على النايل سات

تتمثل أبرز المعلومات حول التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون 11470.

استقطاب قناة وناسة أطفال فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

تردد قناة وناسة أطفال على العرب سات

وتتوفر القناة كذلك على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا لترددها الأتي:-

التردد لقناة وناسة هو 11270.

معدل الترميز لنفس التردد يكون 27500.

الجودة: HD.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال جديد

تتمثل أهم خطوات القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يلي:-