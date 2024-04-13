وفاة شيرين سيف النصر في رابع أيام عيد الفطر 2024.. وعلاقتها بالأسرة المالكة بالأردن

انتقلت إلى رحمة الله الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر سبعة وخمسين عام، وأعلن عن وفاة الفنانة أخيها الغير شقيق والذي أكد أن حسب وصية شيرين أن تتم مراسم صلاة الجنازة ومن ثم الدفن في هدوء في مقابر الأسرة، دون إقامة عزاء، وطالب أخيها جميع محبيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة شيرين سيف النصر

في منشور على وقع فيسبوك أعلن الأخ الغير شقيق للفنانة شيرين سيف النصر عن وفاتها، وأكد أنه لن يقام عزاء بناء على توصيات الفنانة وأنه سيتم الاكتفاء بصلاة الجنازة والدفن في مقابر الأسرة، وتم الإعلان أن وفاة الفنانة شيرين كان بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وبالفعل تم استخراج تصريح الدفن ظهر اليوم السبت الثالث عشر من أبريل 2024 من مكتب صحة الشيخ زايد، وبالفعل تم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر وبعدها تم دفن الجثمان في مقابر الأسرة في مدافن الإمام الشافعي.

هل هناك قرابة بين شيرين سيف النصر وملك الأردن؟

في بدايات ظهور الفنانة شيرين رحمة الله عليها أشيع أنها من الأسرة المالكة الأردنية، وتخلت عن صفتها الرسمية لكي تمتهن التمثيل في مصر، وحتى الآن لم يقدم أي فرد من أسرة شيرين أي تأكيد أو نفي لتلك الشائعة، ولهذا سنناقش هذه الشائعة في السطور القادمة.

ولدت شيرين في السابع والعشرين من نوفمبر عام 1967 من أب مصري، بينما والدتها فلسطينية، ودرست شيرين القانون وعاشت فترة طويلة في فرنسا، وهناك التقت بالفنان يوسف فرنسيس وقام باكتشافها، وشاركت حينها في مسلسل “ألف ليلة وليلة” والذي عرض عام 1986.

أما بالنسبة لما أثير حول قرابتها بالعائلة المالكة في الأردن فهي صحيحة نسبيًا، حيث أن جدتها لوالدتها السيدة “حنان طوقان” هي والدة الملكة علياء طوقان زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين.