تنزيل apk.. تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024 على جميع الاجهزة ايفون واندرويد FIFA Mobile

يُفضل بعض الشباب قضاء أوقات فراغهما في لعبة كرة القدم، ومن هنا جاءت فكرة تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024، وكان أول إصدار لها في عام 2023 (و تُعد هذه النسخة هي النسخة الأولى) وتم تسميتها بإسم EA FC 14 ولكنها لم تنجح لأنها كانت تفتقر لعنصر هام وهو وضع الأون لاين، ولذلك عملت الشركة المطورة وهي شركة ea الشركة الكندية على تطوير اللعبة و تحديثها وتزويدها بوضع الأون لاين، وبالفعل تم إصدار أول نسخة مطورة منها في عام 2016 تحت اسم فيفا موبايل 2016 وكانت هذه هي الانطلاقة الفعلية لـ فيفا 22

تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024

واليوم ينشر لكم موقع البديل الإلكتروني خطوات تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024:

التحقق في البداية أن جهازك المحمول يتوافق مع متطلبات النظام واللازمة لتشغيل FIFA Mobile 2024. حيث أن اللعبة تتطلب عند الاستخدام نظام تشغيل Android 6.0 (Marshmallow) أو نظام أحدث من ذلك.

قم بالبحث عن موقع ميديا فاير، بإستخدام متصفح الإنترنت الخاص بك.

انتقل بعد ذلك إلى صفحة تحميل لعبة FIFA Mobile 2024.

قم بالضغط على كلمة تنزيل أو تحميل.

فور الضغط على كلمة تحميل أو تنزيل ستظهر لك قائمة بالإصدارات المتاحة لتحميل لعبة FIFA Mobile 2024.

قم باختيار الإصدار الأنسب لك.

في بعض الأحيان تطلب منك المواقع إجراء عمليات التحقق قبل بدء التنزيل لذا يجب اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة مثل إدخال رمز التحقق أو الانتظار لبضع ثوان.

بعد أن تقوم بتحميل اللعبة ستجد ملف اللعبة مخزناً في مجلد التنزيلات على هاتفك النقال.

قم بفتح ملف اللعبة من مجلد التنزيلات.

واذا رغبت في طلب السماح بالتثبيت يستوجب عليك النقر على كلمة قبول أو تثبيت لبدء عملية تثبيت لعبة FIFA Mobile 2024 على هاتفك المحمول.

وبعد ذلك يمكنك الاستمتاع باللعب.

تنزيل لعبة فيفا 2024 على أجهزة iOS

كذلك أيضًا يمكن تحميل لعبة فيفا 2024 على أجهزة iOS، عن طريق:

فتح متجر التطبيقات على جهاز iOS الخاص بك ابحث عن “فيفا ٢٠٢٤ للهواتف المحمولة” في شريط البحث اختر التطبيق من بين القائمة وانقر على زر “تثبيت” لبدء عملية التنزيل والتثبيت انتظر حتى يكتمل تحميل وتثبيت التطبيق عندما تنتهي، قم بفتح التطبيق واستمتع بلعبة فيفا ٢٠٢٤ على جهاز ذكي

تنزيل لعبة فيفا 22 على الاندرويد

وإذا كان نوع جهازك من أجهزة الأندرويد، فيمكنك تحميل اللعبة كالتالي: