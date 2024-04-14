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“وكالة التشغيل anem.dz“ التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة
وكالة التشغيل منحة البطالة، منحة البطالة هي واحدة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الجزائرية ويستفيد منها ملايين المواطنين الذين يعانون من البطالة وعدم وجود مصدر دخل يعينهم على متطلبات الحياة، ووضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدد من المعايير والضوابط للاستفادة من هذه المنحة والتي يتقدم اليها باستمرار الكثيرون من العاطلين عن العمل، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في منحة البطالة والشروط المطلوبة.
التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر
الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة ومن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق يمكنهم بسهولة التقديم على المنحة بسهولة عبر الانترنت، حيث أتاحت الحكومة خدمة التسجيل بمنحة البطالة الكترونيا عبر موقع الوكالة الرسمي، وفيما يلي نستعرض لكم الخطوات المتبعة للتسجيل على وكالة التشغيل منحة البطالة :
- الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من الخيارات الموجودة امامك اختر “منحة البطالة”.
- للتسجيل ادخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.
- لابد من رفع بعض الأوراق اللازمة للتأكد من صحة البيانات المدخلة.
- بعد استيفاء المطلوب اضغط على “ارسال الطلب”.
- سيتم إعلامك بنجاح العملية، لتنتظر حتى يتم بحث الطلب والرد عليه بالقبول أو الرفض.
شروط وكالة التشغيل منحة البطالة
حددت الوكالة الوطنية للتشغيل الشروط المطلوبة للاستفادة من منحة البطالة والتي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم الاجتماعي، وجاءت شروط وكالة التشغيل منحة البطالة على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم بصفة دائمة داخل الجزائر.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.
- أن يكون لا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
- أن يكون محتاج للدعم ولا يملك دخل ثابت أو مصدر رزق.