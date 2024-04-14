“وكالة التشغيل anem.dz“ التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة

وكالة التشغيل منحة البطالة، منحة البطالة هي واحدة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الجزائرية ويستفيد منها ملايين المواطنين الذين يعانون من البطالة وعدم وجود مصدر دخل يعينهم على متطلبات الحياة، ووضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدد من المعايير والضوابط للاستفادة من هذه المنحة والتي يتقدم اليها باستمرار الكثيرون من العاطلين عن العمل، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في منحة البطالة والشروط المطلوبة.

التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر