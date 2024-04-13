شقو يتصدر ايرادات عيد الفطر 2024.. تعرف على القائمة الكاملة لأفلام العيد

يهتم الكثير من الجمهور المصري بمعرفة قيمة ايرادات عيد الفطر، خاصة أن الإيرادات تعد مؤشر ممتاز لكي يعرف الجمهور مدى جودة وجماهيرية الأفلام الجديدة، ويعد موسم عيد الفطر من أهم المواسم التي يحرص صناع السينما على تقديم أعمالهم فيها، حيث أن الكثير من الأسر تفضل الدخول إلى دور السينما للاستمتاع بالإنتاجات الجديدة.

ايرادات عيد الفطر 2024

عرضت دور العرض السينمائي الكثير من الأفلام خلال أيام عيد الفطر المبارك، ولهذا زاد البحث من أجل معرفة ايرادات عيد الفطر 2024، وبناء على تلك الإيرادات يحدد الكثيرون الأفلام التي يرغبون في حضورها، وتلك الأفلام هي:

شقو. فاصل من اللحظات اللذيذة. أسود ملون. عالماشي.

وجاء ترتيب الإيرادات ليكون كالتالي:

في المركز الأول فيلم شقو والذي تصدر الإيرادات بقيمة تقترب من عشرين مليون جنيه، وهو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، وأمينة خليل والنجمة يسرا، ويدور حول رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، أما المركز الثاني فهو “فاصل من اللحظات اللذيذة” وهو بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت ويدور في إطار كوميدي وحقق حتى الآن سبعة ملايين جنيه مصري.

في المركز الثالث جاء فيلم عالماشي بطولة علي ربيع وكريم عفيفي وآية سماحة، وحقق حتى الآن نصف مليون جنيه، أما المركز الأخير فكان من نصيب فيلم “أسود ملون” وحقق أيضا نصف مليون جنيه وهو من بطولة رنا رئيس وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد كيلاني.

الحريفة

تعرض بعض دور السينما فيلم الحريفة بطولة نور النبوي وأحمد بحر كزبرا ويدور حول ماجد الذي تتعرض أسرته لأزمة مالية، فينتقل من مستوى مادي إلى مستوى أخر أقل كثيرًا، وهو ما يدفعه إلى الانخراط في مجموعة أصدقاء من مستوى اجتماعي ومالي مختلف كليًا عن مستواه القديم، يكون ماجد صداقة عميقة مع زملائه الجدد وبعدها تتغير حياة كلًا منهم بشكل كبير، ويدور الفيلم في إطار كوميدي يصلح لكل أفراد الأسرة.