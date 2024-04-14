من خلال هذا المقال ستتعرف على طريقة تحميل “ماين كرافت التعليمية” Minecraft Education والحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية 2024، لعبة “ماين كرافت” التعليمية تعتبر واحدة من أبرز الألعاب الإلكترونية المحبوبة، حيث تتخذ من الأهداف التعليمية هدفاً رئيسياً لها بدلاً من مجرد توفير الترفيه، تتميز هذه اللعبة بتعزيز الإبداع لدى اللاعبين وتشجيعهم على بناء مجموعة متنوعة من الهياكل والمنشآت، حققت اللعبة نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، وهي معترف بها رسمياً من قبل نحو 115 دولة حول العالم.

طريقة تحميل “ماين كرافت التعليمية” Minecraft Education 2024

نصل الآن بكم إلى طريقة تحميل “ماين كرافت التعليمية” Minecraft Education 2024، والتي يمكنك الآن تحميلها من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم أولاً بزيارة موقع “ماين كرافت” التعليمي.

ثم، انقر على الرابط المحدد المتاح لتحميل اللعبة.

عند ظهور الصفحة التي تحتوي على زر التحميل، انقر عليه لبدء عملية تنزيل اللعبة.

بعد اكتمال التحميل، انقر على زر التشغيل لبدء عملية التثبيت.

ستظهر لك نافذة جديدة تطلب موافقتك على الشروط والأحكام لتثبيت اللعبة.

اضغط على خانة الموافقة للموافقة عليها.

اختر مكانًا لتثبيت اللعبة على جهازك.

ثم، انقر على زر “تثبيت” لبدء عملية التثبيت.

عند الإنتهاء من التثبيت، افتح اللعبة عن طريق النقر على أيقونتها.

ستُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة مدرستي.

أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول للبدء في استخدام لعبة “ماين كرافت”.

طريقة الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية

بعد أن تعرفنا على خطوات تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية، طريقة تحميل “ماين كرافت التعليمية” Minecraft Education وننتقل إلى خطوات الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية 2024، والتي نوجزها فيما يأتي: