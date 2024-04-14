عبر هذا الرابــط.. تحميل لعبة جاتا سان اندرياس بعد التحديث الأخير لها وهذه المزايا المطروحة بها

بعد النجاح الساحق لها في عام 1998، خطوات تحميل لعبة جاتا سان اندرياس اللعبة الأكثر شعبية وانتشارا في الوطن العربي والتي كانت تُعرف أيضًا بإسم “لص السيارات”، حيث يقوم أحد الأفراد داخل اللعبة بقيادة السيارات، الدراجات، الطائرات بمختلف أنواعها، بحثاً عن قاتل والدته والذي عرف بوفاتها هاتفياً ليبدأ بعدها رحلة البحث عن القاتل والعودة مرة أخرى إلى أسرته، ثم يتركهم بعد ذلك ويعود إلى سان أندرياس.

تحميل لعبة جاتا سان اندرياس

وللاستمتاع بتجربة تحميل لعبة جاتا سان اندرياس، على الهواتف الذكية و الأندرويد قم باتباع الخطوات التالية:

أولاً: تحتاج في البداية إلى تحميل ملف Apk الخاصة باللعبة.

ثانياً: حتى تتمكن من تحميل اللعبة دون مشاكل سيتطلب هذا الأمر إلى القيام ببعض الإجراءات البسيطة.

ثالثاً: قم بفتح الشاشة الرئيسية على جهازك، والدخول إلى “الإعدادات” في التطبيق.

رابعاً: انتقل بعد ذلك إلى خيار “الأمان”، والذي ستجد فيه كلمة “مصدر غير معروف” قم بتفعيلها من خلال الضغط عليها.

خامساً: بعد التأكد من تحميل ملف الـ Apk على الجهاز، قم بتعطيل اتصالك بالإنترنت.

سادساً: قم بفتح الملف عبر استخدام مدير الملفات.

سابعاً: قم بتثبيت الملف وانتظر قليلاً حتى يكتمل التثبيت واستمتع باللعب.

مميزات اللعبة

تضم لعبة جاتا سان اندرياس، مجموعة من المميزات منها: