موبايل يستاهل فلوسه من شاومي.. هاتف Xiomi Civi 4 Pro من شاومي

لقد تم اطلاق هاتف Xiomi Civi 4 Pro من شاومي بشكل رسمي وحاليا أصبح متاحا بالأسواق، ويأتي الهاتف بتصميم فريد ومعالج Qualcomm snapdragon 8s وهو أفضل معالج للشركة على الساحة حاليا ويعطيك أداء قوي للجهاز تحت أي ظروف، كما يحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة أمامية وكاميرا خلفية ثلاثية ذات أداء مميز، ونقدم اليكم خلال سطور المقال المزيد من التفاصيل حول مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Xiomi Civi 4 Pro من شاومي

يأتي الهاتف بالعديد من المميزات والتي تتمثل فيما يلي:

البطارية من الليثيوم بسعة 4700 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات باستخدام USB Type C.

وزن الهاتف 177.3 جرام او 180.9 جرام وبالتالي يمكن حمله بسهولة، والخامات الخارجية الخاصة بالهاتف من الزجاج والاطار من المعدن.

الشاشة تأتي بمقاس 6.5 بوصة ذات جودة 1.5k مع كثافة 460 بيكسل لكل بوصة ومعدل التحديث 120 هيرتز والسطوع يبلغ نحو 3000 شمعة.

الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري ولكنه يحتوي على شريحتين اتصال 5G، واجهة تشغيل البرنامج مبنية على نظام android 14.

بالنسبة لسعة التخزين تأتي 256 جيجابايت او 512 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت، او 512 جيجابايت مع رام 16 جيجابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية الاولي بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر Ov50K، والثانية بدقة 50 ميجابيكسل للتقريب دون فقدان تفاصيل، والثالثة ماكرو بدقة 12 ميجابيكسل للتصوير بزاوية واسعة.

الهاتف مدعم ببصمة الاصبع موجودة في اسفل الشاشة، وكذلك يدعم خاصية NFC وايضا به مستشعر IR Blaster.

السماعات الخارجية بها نظام استريو بينما لا يدعم منفذ السماعات 3.5 مللي.

ياتي الهاتف بالعديد من الالوان وهي ( الاخضر، الازرق، الاسود، البنفسجي).

سعر هاتف Xiomi Civi 4 Pro من شاومي

لقد تم تسعير هاتف Xiomi Civi 4 Pro من شاومي بالسوق الصيني نسخة 256 جيجا مع رام 12 جيجا بسعر 415 دولار امريكي بما يعادل 19690 جنيه.

أما سعر نسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام بسعر 460 دولار امريكي بما يعادل 21820 جنيه مصري.