الليبي بكام ياعم.. مفاجأة كبيرة في سعر الدينار الليبي اليوم السبت 13 ابريل 2024.. جهز شنطتك وعلى لبيا!!

يبحث العديد من المتداولين والمستثمرين والتجار عن سعر الدينار الليبي في السوق السوداء وفي البنك المركزي بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تقلب أسعار العملات في السوق السوداء، سنستعرض التفاصيل في هذا المقال، تابعو معنا من خلال موقعنا الاخباري البديل.

سعر الدينار الليبي اليوم

تم تسجيل سعر صرف الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 13 أبريل 2024 بنحو 9.89 جنيه للبيع و10.09 جنيه للشراء نقدم لكم أسعار الدينار الليبي في السوق الموازية والتي تبلغ:

اقتربت قيمة دينار ليبي من حوالي 10.1 جنيه مصري.

خمسة دنانير ليبية تعادل حوالي 50.5 جنيه مصري.

عشرة دنانير ليبية تعادل تقريبا مئة وتسعة جنيهات مصرية.

١٠٠ دينار ليبي تعادل تقريبا ١،٠٠٩.٠ جنيه مصري.

خمسمائة دينار ليبي تعادل حوالي خمسة آلاف وخمسة وأربعون جنيه مصري

خمسة آلاف دينار ليبي تعادل تقريبا خمسين ألف وأربعمئة وخمسين جنيها مصريًا.

سعر الدينار الليبي اليوم

نوضح لكم اليوم أسعار الدينار الليبي في البنك المركزي كما يلي:

5 دينار ليبي ما يعادل بنحو 49 جنيه مصر

1 دينار ليبي ما يعادل بنحو 10 جنيه مصري

10 دينار ليبي ما يعادل بنحو 99 جنيه مصري

وصل مئة دينار ليبي تعادل تقريبًا 985 جنيه مصري.

وصل ٥٠ دينار ليبي تعادل تقريبًا ٤٩٣ جنيه مصري.

وصل ٥٠٠ دينار ليبي تعادل تقريبا ٤،٩٢٥ جنيه مصري.

يصل ألف دينار ليبي تعادل تقريباً 9850 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم.