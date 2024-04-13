قيامة عثمان الحلقة 156 كاملة مترجمة بجودة HD علي قصة عشق

قيامة عثمان الحلقة 156 كاملة مترجمة، يترقب الجميع عرض الحقلة الجديد من المسلسل التركي الاشهر بالوطن العربي قيامة المؤسس عثمان والذي اوشك علي الانتهاء وإستطاع خلال فترة عرضة ان ينال اعجاب الملايين حول الوطن العربي وإستطاع ان يعرض في اكثر من 60 دولة حول العالم وتم ترجمة بالعديد من اللغات العربية والاجنبية وغيرها من اجل اكتساب شهرة، وجدير ان المسلسل تم تمهيدة من قبل مسلسل قيامة ارطغرل والذي نال المليارات من المشاهدات خلال فترة عرضة بالسنوات الماضية .

قيامة عثمان الحلقة 156 كاملة مترجمة

مسلسل “المؤسس عثمان” في الموسم الخامس هو واحد من أهم المسلسلات التركية التي لفتت انتباه الكثير من محبي الدراما التركية والتاريخية في الوطن العربي. تُعتبر الدراما التركية الأساسية في الوقت الحالي وتتميز بجودة العمل الفني.

مواعيد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان حلقته 156 حصريًا على قناة ATV التركية كل أسبوع، مساء الأربعاء الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، مع إعادة الحلقة مساء الخميس على قناة الفجر الجزائرية الساعة 9:00 باللغة العربية.

تردد قناة atv

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية