“سليهم وعلميهم” مع تردد قناة وناسة الجديد Wanasah TV 2024 قناة كل الأسرة

قناة وناسة بيبي هي قناة تلفزيونية متخصصة للأطفال، وتعتبر من القنوات الشهيرة والمحبوبة لدى الأطفال وأولياء الأمور، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال في سن ما قبل المدرسة، وتحظى بقبول وشعبية كبيرة، ومن خلال المقال الحالب سوف نتعرف عن كافة التفاصيل بشأن القناة من حيث تردد قناة وناسة الجديد ومميزات القناة والبرامج التي تقدمها.

تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية

التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لعام هو 2024 كالتالي:

تردد قناة وناسة على قمر النايل سات:

– التردد: 11470

– الاستقطاب: عمودي

– معدل الترميز: 27500

تردد قناة وناسة على قمر عرب سات:

– التردد: 11270

– معدل الترميز: 27500

– الجودة: عالية الوضوح (HD)

خطوات تنزيل وتثبيت تردد قناة وناسة على جهازك

لتثبيت قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى قائمة التركيب على جهاز الاستقبال الخاص بك. ابحث عن قائمة الترددات واخترها. أدخل التردد الذي ذكرته سابقًا. ابدأ عملية البحث عن التردد. انتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث. بعد انتهاء البحث، ستجد قناة وناسة بيبي في قائمة القنوات المتاحة. قم بنقل القناة إلى المكان المناسب لك في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

أهم مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بيبي بالعديد من المميزات التي تجعلها اختيارًا شائعًا بين الأسر، ومن بين هذه المميزات:

محتوى متنوع: تعرض القناة مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد والمقاطع الموسيقية الملونة والمسلية التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على التعلم والتفاعل الإيجابي. برامج تعليمية: تقدم القناة برامج تعليمية ممتعة تساعد الأطفال على تعلم المفاهيم الأساسية مثل الألوان والأرقام والحروف بطرق مبتكرة وشيقة.

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3-برامج كرتونية: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المحبوبة للأطفال، التي تحتوي على شخصيات محبوبة وقصص مشوقة تعزز الخيال والإبداع لدى الأطفال.

4- أفلام للأطفال: تعرض القناة أيضًا مجموعة من الأفلام الخاصة بالأطفال، والتي تتناسب مع فئة العمر المستهدفة، وتقدم قصصًا ممتعة ومسلية للاستمتاع بها في أوقات الفراغ.