الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 من خلال منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق، حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن إطلاق الدعم للأسر الفقيرة والأشد احتياجًا من خلال الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وسوف يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية خلال الأيام المقبلة، وياتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطن العراقي في ظل ظروف المعيشة وغلاء الأسعار.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تسعى وزارة العمل العراقية إلى توفير المساعدات المالية، لكي تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر العراقية الأشد احتياجًا، ويمكنك بخطوات سهلة التعرف على أسماء المؤهلين للحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2024 وذلك من خلال ما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بـ منصة مظلتي.

ثم بعد قم بالضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر الوجبة رقم سبعة.

بعد ذلك قم باختيار وتحديد الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

من ثم قم بإضافة اسم المنطقة التي تقيم فيها.

ثم قم بإضافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

من ثم اضغط على أيقونة “الاستعلام”.

سوف يتم عرض قوائم المشمولين بخدمات الدعم الاجتماعي.

ما هي شروط صرف الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يريدون الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث قامت وزارة العمل العراقية بوضع هذه الشروط، وتتلخص هذه الشروط في عدة خطوات على النحو التالي: