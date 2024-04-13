هسـة سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024 من وزارة المالية عبر مصرف الرافدين.. هـذه قيمة الراتب الشهري!!

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية بعد الزيادة التي أجريت على الرواتب للموظفين بداية من عام 2024 بحيث تطبق تلك الزيادة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أن الزيادة في الرواتب تختلف من فئة لأخرى فهي تبدأ من 15‎%‎ لتصل ل 30‎%‎، بحيث يحصل الموظفين على الزيادة مع الراتب.

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية يشمل 450 ألف موظف وبناء عليه فإن معدل الرواتب يبدأ من 2.060.000 دينار رواتب منخفضة ليصل إلى 9.150.000 دينار للرواتب، وبناء على ما تم التصريح به من قبل وزارة المالية فإن الزيادات يمكن أن تصل ل 50‎%‎ كحد أقصى، وبعد تلك الزيادة أصبح الحد الأقصى الذي سيحصل عليه المواطن العراقي يبلغ 600 ألف دينار.

الموظفين من الدرجة الأولى يحصلون على رواتب تصل ل 20 مليون دينار عراقي، والموظفين من الدرجة الثانية يحصلون على 18 مليون دينار، ووصلت رواتب موظفي الدرجة الثالثة ل 16 مليون دينار عراقي، ولذلك فإن الزيادة في الرواتب تختلف من درجة وظيفية لأخرى بحيث يتم تحديدها بناء على ما تراه الجهات المختصة وبناء على الوظيفة التي يشغلها الموظف والتي من خلالها يحدد راتب الموظفين في تلك الوظيفة.

أسس سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق

وهناك مجموعة من الأسس التي يتم بناء عليها تحديد سلم رواتب للموظفين الجديد بالعراق، وتحديد الزيادة في رواتب الموظفين تبعًا لذلك السلم الذي يتم تحديده، وبناء عليه حددت زيادة الرواتب لأنها تعتمد على التالي: