موعد عودة الدراسة بالمدارس والجامعات بعد إجازة عيد الفطر 2024

حددت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية، موعد عودة الدراسة بالمدارس والجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، حيث سبق وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجازة عيد الفطر ستستمر من التاسع من شهر أبريل وحتى الرابع عشر من الشهر ذاته، على أن تعود الحياة مرة اخرى في جميع القطاعات بداية من يوم الأحد 15-4-2024.

موعد عودة الدراسة بالمدارس والجامعات

ووفقًا لما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد استئناف الدراسة في المدارس والجامعات في جميع محافظات الجمهورية، سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك المنصوص عليها من قبل الحكومة المصرية.

موعد امتحانات الترم الثاني

وتقترب وزارة التربية والتعليم من انطلاق امتحانات التيرم الثاني للطلاب في الأيام القادمة، حيثُ يُفتتح موسم امتحانات التيرم الثاني لعام 2024 ابتداءً من شهر مايو المقبل؛ وفي سياق متصل، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد رضا حجازي، توجيهات بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية، وذلك ابتداءً من يوم 8 مايو 2024 وحتى يوم 23 مايو 2024، وذلك من أجل تجنب تزامن الامتحانات مع أعياد الإخوة المسيحيين.

تعليمات عقد امتحانات الترم الثاني 2024

وأوضحت مديريات التعليم التعليمات الخاصة بعقد امتحانات الترم الثاني 2024، ومنها: