خزنيه لسنين قدام مش هيحصلو اي حاجة.. طريقة تخزين البصل بطريقة صحيحة لسنوات طويلة

يمكنك تطبيق طريقة تخزين البصل بشكل صحيح لتحافظ عليه لمدة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، تعتمد مدة تخزينه على نوعية البصل وظروف التخزين، يجب التحقق من البصل بانتظام والتخلص من أي بصلة تعرضت للتلف أو العفن، من الأفضل عدم تخزين البصل في أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، لأنها قد تسبب تغيرات في درجة الحرارة والرطوبة وتؤثر سلبا على جودة البصل.

طريقة تخزين البصل الناشف

يمكن تخزين البصل من السنة إلى الأخرى مع مراعاة أن قد يتغير طعم البصل المخزن مع مرور الوقت، لكنه سيظل صالحًا للاستخدام في العديد من الوصفات، وللحصول على أفضل طريقة لتخزين البصل الجاف، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يتم جفاف البصل عن طريق تجميعه بعد أن يجف والاحتفاظ به في مكان جاف ومظلم لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، حيث يتم تجفيف البصل بشكل طبيعي خلال هذه الفترة.

بعد جفافها، اقطع الطبقة الخارجية الجافة والمتكسرة.

ضع البعص الجاف في عبوات محكمة الإغلاق مثل الأكياس البلاستيكية أو العبوات الزجاجية، لمنع دخول الهواء.

قم بتخزين العبوات في مكان جاف وبارد مثل خزانة المطبخ أو الغرفة المظلمة.

تفقد البخل المخزن بانتظام لضمان عدم وجود علامات فساد أو تلف.

اتخلص على الفور من أي بصلة تظهر عليها علامات، لمنع انتقالها إلى البصل الآخر.

تخزين البصل في الفريزر

من الضروري معرفة أن تجميد البصل يمكن أن يؤدي إلى تغيير قوامه، حيث يمكن أن يصبح أكثر نعومة عندما يذوب، كما قد يظهر للبصل المجمد رائحة قوية عند فتح العبوة، ولكن ذلك يعتبر طبيعي ولا يؤثر على جودة البصل، يمكن اتباع طريقة تخزين البصل في الفريزر عن طريق: