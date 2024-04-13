مش هتقدر تغمض عنيك : تردد قناة روتانا سينما الجديد علي النايل سات واتفرج علي افلام العيد بدون فواصل

تردد قناة روتانا سينما الجديد، تعد قناة روتانا سينما من اهم القنوات علي القمر نايل سات وعرب سات وإستطاعة ان تقوم بعرض الكثير من الاعمال الهامة والقوية للغاية خلال السنوات الماضية ويسعي الجميع للحصول علي ترددها عقب اعلان ادارة القناة بتغير اشارة القناة من اجل تحديث جودة العرض الخاصة بالقناة المعروفة بالوطن العربي.

قناة روتانا سينما هي قناة تلفزيونية عربية تعرض أفلام سينمائية عربية وعالمية طوال اليوم، وتتميز بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والعالمية، بالإضافة إلى:

عرض الأفلام بجودة عالية وصوت استريو.

تنوع وتشكيلة واسعة من الأفلام بمختلف الأنواع والتصنيفات.

بث أحدث الأفلام السينمائية والناجحة.

برامج وعروض خاصة تتناول أخبار السينما وصناعة الأفلام.

توفر ترجمة للأفلام لتسهيل فهم المشاهدين غير الناطقين باللغة الأصلية للفيلم.

هذه بعض المميزات التي تجعل قناة روتانا سينما وجهة ممتعة لعشاق السينما والأفلام.

تردد قناة روتانا سينما الجديد

تردد القناة :12226

القمر الصناعي نايل سات

معامل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات