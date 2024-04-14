جدول مواعيد الأجازات الرسمية المتبقية من عام 2024 بعد انتهاء أجازة عيد الفطر
بعد قرب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك تتزايد معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين في مصر عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في هذا العام 2024، حيث أن الجميع يريد معرفة هل هناك أيام إجازات رسمية باقية في هذا العام، لذا سنتطرق للحديث عن هذا الأمر خلال السطور القادمة من المقال.
مواعيد الأجازات الرسمية المتبقية من عام 2024
من خلال موقعنا المتميز سنعرض لكم الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2021، والتي تكون إجازة عيد الأضحى المبارك هي أطول إجازة سيتم منحها للعاملين في الدولة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تأتي أول عطلة رسمية بعد عيد الفطر يوم الجمعة القادم، والذي يوافق 19 أبريل، وكذلك السبت الموافق 20 أبريل، وهما يمثلوا عطلات أسبوعية دائمًا، بعد ذلك تأتي ذكري وطنية يحتفل بها الشعب، وهي عيد تحرير سيناء التي توافق يوم الخميس 25 أبريل، ثم يأتي مرة أخرى الجمعة والسبت كعطلة رسمية في البلاد، واللذان يوافقان يوم 26/27 أبريل.
قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2024
نرصد لكم خلال السطور القادمة من المقال القائمة التي تضم الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، وتأتي هذه القائمة على النحو التالي:
- يوم الأربعاء 1 من شهر مايو الذي يوافق عيد العمال.
- يوم الأحد 5 مايو الذي يوافق الفصح القبطي.
- يوم الإثنين 6 مايو الذي يوافق عيد شم النسيم.
- يوم السبت 15 يونيو والذي يوافق يوم وقفة عرفات.
- يوم الأحد 16 يونيو يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.
- يوم الإثنين 17 يونيو يوافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
- يوم الأحد 30 يونيو الموافق ثورة 30 يونيو.
- الأحد 7 يوليو الذي يوافق رأس السنة الهجرية.
- يوم الثلاثاء 23 يوليو يوافق عيد الثورة.
- يوم الأحد 15 سبتمبر يوافق عيد المولد النبوي الشريف
- يوم الأحد 6 أكتوبر يوافق عيد القوات المسلحة