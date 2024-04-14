” أحدث موبايل من شاومي تحت 5000جنيه” مزايا ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi A3 ..

كثير من الأشخاص الذين يفضلون اقتناء أحدث موبايل من شاومي تحت 5000جنيه حتى يكون مناسب لهم بالإضافة إلى الاستفادة من جميع مزاياه ومواصفاته التي يبحث عنها في اصدارات شركة شاومي، لذلك قامت شركة شاومي في السوق الهندي بشكل رسمي بالكشف عن أحدث الهواتف الاقتصادية والتي تناسب جميع الفئات العمرية، مع تميز الهاتف بالتصميم الفخم في الفئة الاقتصادية، فإذا كنت ممن يرغبون في شراء هاتف بميزانية لا تتعدى 5000 ستجد ما ترغب فيه من شركة شاومي، ومن خلال هذا السياق سنقدم لك أحدث إصدارات شركة شاومي تحت 5000جنيه.

مزايا ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi A3

تعد شركة شاومي أحد الشركات المشهورة في اصدارات هواتف ذكية تتناسب مع كافة الفئات الاقتصادية، كما أنه يحتوي على العديد من المزايا والمواصفات التي يبحث عنها كل شخص يرغب في هاتف بتصميم ذات جودة عالية وأكثر متانة وبأسعار مناسبة وبإمكانيات حديثة، موبايل Xiaomi Redmi A3 يعتبر من أحدث هواتف شركة شاومي وتحت 5000 جنيه، وتشمل هذه المواصفات والمزايا:

نظام التشغيل نظام تشغيل في الهاتف Android 14 Go Edition البطارية يعمل الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير حيث تدعم الشحن بقدرة 10 وات وذلك عن طريق USB Type C الشاشة يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.71 بوصة بدقة 720×1650 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 268 بيكسل لكل بوصة. الكاميرا يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل تدعم تصوير الفيديوهات بدقة عالية. تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسة 0.08 ميجا بيكسل للذكاء الإصطناعي أما الكاميرات الخلفية معها فلاش LED مزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة عالية أبعاد الهاتف أبعاد الهاتف 168.3×76.3×8.3 مم المعالج يدعم الهاتف معالج ميدياتك Helio G36 ثماني النواة، الـ4 أنوية الأقوى من نوع Cortex A53 بتردد 2.2 جيجا هيرتز. لون الهاتف ألوان الهاتف الأسود، الأخضر والأزرق

سعر هاتف Xiaomi Redmi A3في الهند

لقد تم تسعير هاتف Xiaomi Redmi A3 الجديد في الهند وذلك للنسخة الـ 64 جيجا مع 3 جيجا رام، وسوف يتاح الهاتف في جميع الأسواق قريباً ومن المنتظر أن يدخل السوق المصري قريبًا.