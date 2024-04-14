“فرصة مش هتيجي تاني” شروط التسجيل في أراضي مشروع مسكن بعد طرح 1747 قطعة أرض في مختلف المحافظات

شروط التسجيل في أراضي مشروع مسكن، منذ أن قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن طرح أراضي مشروع مسكن والعديد من المواطنين في مصر يتساءلون عن الشروط اللازمة لكي نقوم بحجز أراضى مشروع مسكن في المرحلة الرابعة، ويذكر أن التقديم في هذه المرحلة قد بدأ منذ بداية شهر أبريل يوم 1، ويستمر التقديم حتى 30 مايو، حيث مقرر أن يتم فتح باب الحجز لمدة شهرين، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط اللازمة، وغيرنا من الأمور الهامة.

شروط التسجيل في أراضي مشروع مسكن

تتعدد الشروط اللازمة بحجز أراضى مشروع مسكن التي أعلنت عنها الوزارة، وتتلخص هذه الشروط في عدة نقاط على النحو التالي:

يجب أن يقوم بتقديم طلب الحصول على أراضي مشروع مسكن شخص طبيعي وليس ضمن مؤسسة أو شركة.

الجنسية المصرية شرط أساسي حتى تستطيع التسجيل في هذا المشروع.

عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام من بداية الحجز.

لا يجب أن تقوم الأسرة سواء الزوج، الزوجة، الأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض في المدن التي تم الإعلان عنها، وإذا تم مخالفة هذه الأوامر فإنه يلغى حجز جميع الأشخاص.

أن يكون المتقدم لا يحصل مسبقاً على تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته بمحور الأراضي المميزة والمتوسطة ضمن برنامج مسكن.

إذا تم التقدم من أكثر من عميل على نفس قطعة الأرض فإن الأولوية تكون لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر واحد من التخصيص.

المحاور الإسكانية لأراضي مشروع مسكن

يشمل هذا المشروع على 1747 قطعة أرض، وتم توزيع هذه الأراضي على عدة محاور سكانية مختلفة، وهي كالتالي: