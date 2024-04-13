يقدم الإدارة العامة للاختبارات أرقام جلوس الثانوية العامة اليمنية والتاسع 2024 إلكترونيا في خطوات بسيطة نكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، حيث مازالنا نواصل معكم شرح الاخبار التعليمية المختلفة المتعلقة بالمسار التعليمي في اليمن، بداية من التعليم الأساسي وآلية الاستعلام عن أرقام جلوس الصف التاسع 2024، مروراً بتوضيح السؤال الذي يراود جميع طلبة العلمي والأدبي كيف اعرف رَقْم الجلوس الصف الثالث الثانوي في اليمن ؟.

الإدارة العامة للاختبارات أرقام جلوس الثانوية العامة اليمنية والتاسع 2024

حددت وزارة التربية والتعليم اليمنية طريقتين للاستعلام عن أرقام جلوس 3 ثانوي اليمن الطريقة الأولي هي التوجه نحو المدرسة التابعة لك وطلب رقم جلوسك، أما الطريقة الثانية هي الأسهل حيث تتم إلكترونيًا وفقا لعدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

الدخول إلى رابط الإدارة العامة للاختبارات.

ستجد القائمة الرئيسية تحتوي على (الخِدْمَات، النتائج، أرقام الجلوس).

الضغط على ( أرقام الجلوس ).

). حدد (الثانوي).

انقر فوق (علمي أو أدبي).

اكتب بياناتك في مربع إدخال الاسم باللغة العربية.

الضغط على أيقونة (بحث عن رَقْم الجلوس).

انتظر ثواني حتي تظهر أمامك بيانات رَقْم الجلوس.

الضغط على أيقونة طباعة رَقْم الجلوس.

الاستعلام عن رقم جلوس الصف التاسع 2024 من التعليم الأساسي

وجهت وزارة التربية والتعليم اليمنية طلبة التعليم الأساسي الراغب في معرفة رَقْم المَقْعَد التوجه إلكترونيًا عبر منصة الإدارة العامة للاختبارات ثم إتباع الخطوات التالية:

الولوج المباشر نحو موقع الإدارة العامة للاختبارات.

من القائمة الرئيسية اختر مربع أرقام الجلوس.

الضغط على أيقونة تاسع.

سجل اسمك بالعربية رباعي.

النقر على البحث عن رَقْم الجلوس.

انتظر ظهور البيانات.

الضغط على طباعة رَقَم الجلوس.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط الإدارة العامة للاختبارات أرقام جلوس الثانوية العامة اليمنية والتاسع 2024.