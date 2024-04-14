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خطوات التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 من خلال موقع الوكالة الوطنية في الجزائر aadl.com.dz
أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 للمواطنين، إذ يريد الأفراد التعرف على كيفية التسجيل بعد فتح باب التقديم على المشروع الذي قامت الحكومة الجزائرية بإقراره مع وزارة الإسكان، حيث يتم الاستعداد لتسليم جميع المستفيدين وحدات سكن في عدل 1 و 2، لذا تم إطلاق استمارة عدل 3، وسنتحدث في المقال عن خطوات التسجيل في تلك الوحدات، وشروط الحصول على وحدات سكنية من عدل 3.
التسجيل في مشروع سكنات عدل 3
كشفت وزارة الإسكان الجزائرية عن فتح باب التسجيل في مشروع سكن 3 خلال موقع الوكالة الوطنية، لذا لمن يرغب في معرفة خطوات التسجيل عليه بالسطور القادمة:
- اذهب إلى موقع وكالة عدل الوطنية
- أكتب جميع البيانات المطلوبة لتستطيع تسجيل الدخول وتشتمل تلك البيانات على رقم بطاقة التعريفية التي تدعى البيومترية.
- ومن خلالها تستطيع معرفة إذا كان الفرد حصل على مساعدة سكنية من قبل أم لا.
- وبعد إدخال البيانات المطلوبة عليك بطباعة إيصال تسليم الملف.
- ولكن عند وجود مشكلة فنية يمكن أن تستأنف ذلك، إذا كنت حينها مستوفيًا لشروط التقديم.
ما هي شروط التسجيل في سكن عدل 3 ؟
وضعت وزارة الإسكان للأفراد مجموعة من الشروط للحصول على وحدات سكنية المعلنة لعام 2024 في الجزائر، والتي تشتمل على الآتي:
- لابد أنّ يكون المتقدم لا يتخطى 70 عامًا.
- بينما يكون الدخل الشهري للأسرة يتراوح ما بين 24 إلى 180 ألف دينار جزائري.
- عدم امتلاك الأسرة للعقارات أو قطعة أرض تصلح للبناء والسكن بها.
- عدم الحصول على مساعدة سكنية من الدولة من قبل.