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خطوات التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 من خلال موقع الوكالة الوطنية في الجزائر aadl.com.dz

صورة Hassan Salem Hassan Salemمنذ 6 ثواني
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التسجيل في مشروع سكنات عدل 3
التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 للمواطنين، إذ يريد الأفراد التعرف على كيفية التسجيل بعد فتح باب التقديم على المشروع الذي قامت الحكومة الجزائرية بإقراره مع وزارة الإسكان، حيث يتم الاستعداد لتسليم جميع المستفيدين وحدات سكن في عدل 1 و 2، لذا تم إطلاق استمارة عدل 3، وسنتحدث في المقال عن خطوات التسجيل في تلك الوحدات، وشروط الحصول على وحدات سكنية من عدل 3.

التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

كشفت وزارة الإسكان الجزائرية عن فتح باب التسجيل في مشروع سكن 3 خلال موقع الوكالة الوطنية، لذا لمن يرغب في معرفة خطوات التسجيل عليه بالسطور القادمة: 

  • اذهب إلى موقع وكالة عدل الوطنية
  • أكتب جميع البيانات المطلوبة لتستطيع تسجيل الدخول وتشتمل تلك البيانات على رقم بطاقة التعريفية التي تدعى البيومترية. 
  • ومن خلالها تستطيع معرفة إذا كان الفرد حصل على مساعدة سكنية من قبل أم لا. 
  • وبعد إدخال البيانات المطلوبة عليك بطباعة إيصال تسليم الملف. 
  • ولكن عند وجود مشكلة فنية يمكن أن تستأنف ذلك، إذا كنت حينها مستوفيًا لشروط التقديم. 
التسجيل في مشروع سكنات عدل 3
التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

ما هي شروط التسجيل في سكن عدل 3 ؟ 

وضعت وزارة الإسكان للأفراد مجموعة من الشروط للحصول على وحدات سكنية المعلنة لعام 2024 في الجزائر، والتي تشتمل على الآتي: 

  • لابد أنّ يكون المتقدم لا يتخطى 70 عامًا.
  • بينما يكون الدخل الشهري للأسرة يتراوح ما بين 24 إلى 180 ألف دينار جزائري. 
  • عدم امتلاك الأسرة للعقارات أو قطعة أرض تصلح للبناء والسكن بها. 
  • عدم الحصول على مساعدة سكنية من الدولة من قبل. 
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صورة Hassan Salem Hassan Salemمنذ 6 ثواني
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