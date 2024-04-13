أفضل هواتف سامسونج 2024 الفئة المتوسطة بالاسعار الجديدة.. منافسة قوية تستحق الاشادة

عند الرغبة في امتلاك هاتف حديث تكون المفاضلة دائما بين أفضل هواتف سامسونج هذا الجهاز الذي يمتلك شعبية كبيرة بين الكثير من المستخدمين، لما له من إمكانيات كبيرة قد يحتاج إليها عشاق الهواتف الذكية، لذلك نوضح لكم قائمة تضم أفضل الأجهزة من هذه الشركة العملاقة التي تمكنت من الجمع بين جمال المظهر للأجهزة وتزويدها بالعديد من الإمكانيات من سعة تخزين وكاميرا خلفية وأمامية وغيرها.

أفضل هواتف سامسونج

تتنوع القائمة التي تضم أفضل هواتف سامسونج والتي أصبحت هي الأكثر مبيعا في العالم لما لها من مواصفات تنافسية تلبي بها احتياجات السوق:

هاتف Galaxy S24 Ultra.

هاتف +Galaxy S24 | S24.

Galaxy Z Flip5.

Galaxy Z Fold5.

Galaxy Watch S6.

Galaxy A55 5G.

Galaxy Buds2 Pro.

Galaxy Fit3.

هاتف Samsung Galaxy A54

يعتبر واحدا من أفضل إصدارات سامسونج الذي يمكن الاعتماد عليه نظرا لما يمتلكه من خصائص، حيث تم تزويده بشاشة سوبر أموليد بمعدل 120 هرتز، شاشة 64 بوصة بدقة 1080 × 2400:

الجهاز يعمل بتقنية 5 نانومتر من النوع Exynos 1380. مزود بـ CPU ثماني النواة Cortex-A55. يعمل بسرعة معالج 2.4 جيجا هرتز. يحتوي على 3 كاميرا خلفية بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل. دقة العدسة 5 ميجا بكسل. كاميرا أمامية بعدسة واحدة دقتها 32 ميجا بكسل مما يساعد على زيادة وضوح الصور عند الالتقاط.

هاتف Samsung Galaxy A34

يأتي هذا الجهاز ضمن قائمة أفضل هواتف سامسونج مزود بشاشة سوبر أموليد بمعدل تحديث 120 هيرتز بدقة شاشة 1080 × 2340 بحجم 6.6 بوصة: