سيارة العيلة لأحسن عيلة.. اليكم مواصفات وسعر سيارة بيجو 408 موديل 2024.. حاجه على الرايق!!

تجسد السيارة بيجو 408 موديل 2024 التي تجمع بين سمات الفاستباك والكروس أوفر تصميمًا أنيقًا وجذابًا، وهو ما لفت انتباه العديد من المشاهدين عندما رأوها لأول مرة، ومع ذلك، تتميز السيارة في الواقع بمواصفات تفصيلية تتعلق بأدائها الشامل وقوة محركها، إذ إنها من السيارات الفرنسية والتي تتواجد لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة بيجو 408 2024 من الخارج

تتميز سيارة بيجو 408 بمظهر خارجي جذاب ومميز، حيث تعتبر من السيارات الفرنسية الجريئة جدًا، تأتي السيارة بحجم متوسط وتتميز بالمتانة والطابع الشبابي، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على لمسة رياضية ومقدمة جريئة مع شبكة أمامية للشعار الفرنسي مقسمة إلى جزئين، تتميز السيارة بإضاءة LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى إضاءة LED نهارية، كما يمكن طي المرايا الجانبية كهربائيًا، مما يمنحها مظهرًا رياضيًا وشبابيًا.

مواصفات سيارة بيجو 408

تعد سيارة بيجو واحدة من السيارات البارزة التي تحظى بإعجاب العديد من الأشخاص، وتتوفر بموديل 408 الجديد لعام 2024 في المملكة العربية السعودية لأول مرة، تتميز هذه السيارة بطابعها الشبابي والجريء، وتضمن مجموعة من الميزات المتنوعة، ومن بين مواصفات السيارة تمتاز بما يلي:

يبلغ طول السيارة 4687 مم.

يبلغ عرض السيارة 1848 مم.

يبلغ ارتفاع السيارة 1478.

تبلغ مساحة الشنطة 536 لتر.

تأتي عجلات السيارة بقاعدة 2787 مم

مميزات سيارة بيجو 408

تدعم سيارة بيجو 408 التقنيات الحديثة المتوفرة في السيارات الحديثة، مما يجعلها توفر تجربة أكثر راحة ورفاهية للسائق، ولذلك، تتميز السيارة بالعديد من المميزات مثل: