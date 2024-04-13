سلي ومتعي أطفالك في العيد .. تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي النايل والعرب سات

لقد نالت قناة وناسة اعجاب الملايين من الأشخاص لما تتمتع به من جودة عالية في الأداء ومن محتوى هادف ومثقف وممتع ومسلي للصغار، كما استحوذت القناة على اهتمام واستحسان الجمهور العربي بفضل محتواها المميز والمتنوع الذي يلبي احتياجات الأطفال ويشارك الأطفال في كل تجاربهم الترفيهية والتعليمية، لذلك يبحث الكثير من عشاقها من الكبار والصغار خاصة الآباء والأمهات لإسعاد أطفالهم بأوقاتهم في مشاهدة القناة والاستمتاع بما تقدمه عن ترددها الجديد، وفيما يلي نعرض لكم تردد القناة وكيفية استقبالها على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي النايل سات

يتمتع العديد من الأطفال من مشاهدة قناة وناسة حيث يستمتعون بأحدث الأغاني والبرامج الترفيهية التي تقدمها القناة، والتي تتنوع في برامجها الترفيهية وبث الأغاني المحببة لدى الصغار وبجودة أداء عالية على مدار الساعة ولكي يمكنك تنزيل قناة وناسة ترددها الجديد عليك التعرف على ترددها وهو كالآتي:

تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات

تردد القناة: 12303 ميغاهيرتز.

معدل ترميز القناة :27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد قناة وناسة : 11785 ميغاهيرتز.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة بيبي الجديدة

قناة وناسة الجديدة واحدة من القنوات التي اشتهرت بسرعة فائقة لحب الأطفال لها لما تقدمه من أغاني أطفال مميزة وسهلة النطق وسريعة الحفظ تحظى بشعبية كبيرة بين أطفال الوطن العربي، هذه القناة من القنوات التي يسهل لقطها على الجهاز بكل سهولة، وذلك من خلال التالي: