“قدم ساعتك 60 دقيقة” موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ولماذا يتم تغيير الساعة ببداية فصل الصيف

يتساءل الكثيرون عن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وذلك مع اقتراب موعد تغيير الساعة في الأيام القادمة في إبريل، ويتم تقديم الساعة مع قدوم فصل الصيف إلى ستين دقيقة، لذا يرغب الأفراد معرفة التوقيت الصيفي للاستعداد له لما يسببه تغيير الوقت من مشاكل كثيرة لدى المواطنين أغلبها متعلقة باضطراب النوم، لذا سوف نتعرف في المقال عن كل ما يخص التوقيت الصيفي في مصر.

موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي

ولقد تحدد ميعاد بدء التوقيت الصيفي، حيث يتبقى أسبوعين فقط على تقديم الساعة إذا سيكون بداية توقيت الصيفي في يوم 28 إبريل الموافق يوم الجمعة، وسيتم العمل به لما يقرب من ستة أشهر حتى يوم 28 أكتوبر، وهذا مع دخول التوقيت الشتوي، وذلك بحسب قرار من مجلس الوزراء، ويتم تقديم أو تأخير الساعة وفق التوقيتي الشتوي أو الصيفي، ويتم العمل بالتوقيت الصيفي من أجل الاستفادة القصوى من ساعات النهار، حيث يكون النهار أطول في فصل الصيف على عكس الشتاء.

ما هو مزايا تطبيق التوقيت الصيفي؟

ويحمل التوقيت الصيفي الكثير من المزايا التي يحصل عليها المواطنين عند تطبيقه، والتي سنعرفها في السطور القادمة:

أن تقديم الساعة نحو ستون دقيقة، لا يجعل الفرد يشعر بحرارة الشمس التي قد ارتفعت في الساعة السادسة ولا يتمكن حينها من العمل بشكل جيد.

يعتبر ذلك ترشيد طاقات البشر واستغلال جيد للعمل والدراسة.

وجدير بالذكر أن العمل بتوقيت الصيفي يتم في الكثير من دول العالم، ومع العلم أنه قد لا يحتاج بعض الأشخاص إلى تقديم ساعتهم في الهاتف بل تُجدد تلقائيًا.