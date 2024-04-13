“عاجل ورسمي نزل” .. جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 تبعًا لمديرية التربية والتعليم

قامت مديريه التربية والتعليم بالجيزة بالكشف عن جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني للسنة الدراسية الجارية، وهذا لجميع الطلبة والطالبات بمختلف المدارس العام والخاص وأيضًا مدارس اللغات والدمج، وقامت بالإشارة إلى أنها سوف تقوم ببدء تركه الامتحانات عقب عطلة عيد الفطر المبارك في اليوم السابع عشر من أبريل القادم 2024 وفيما يلي سوف نرفق لكم الجدول.

جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

بينت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 والذي يكون كما يلي:

يوم الأربعاء الذي يوافق 17 من أبريل 2024 امتحان مادة التربية الدينية والمهارات المهنية.

كذلك يوم الخميس الذي يوافق الثامن عشر من أبريل 2024 مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

يوم الأحد الذي يوافق الحادي والعشرون من ابريل 2024 مادة اللغة العربية.

يوم الإثنين الذي يوافق 22 من أبريل 2024 مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الذي يوافق الثالث والعشرين من ابريل 2024 ماده اللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء الذي يوافق الرابع والعشرون من ابريل 2024 مادة الرياضيات.

تحقيق نواتج التعلم المستهدفة

قامت مديرية التربية والتعليم بالتأكيد على أن تأدية المهام الادائية للطلبة والطالبات بالصف الخامس الابتدائي للتعرف على مدى تحقق النواتج الخاصة بالتعلم والمستهدفة بالترم الثاني على حسب القرار الوزاري الذي تم تحديده لنظام التقييم لمختلف صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وقامت بالإشارة إلى أن تلك المهام لن تعقد بالحصة الأولى والأخيرة في اليوم الدراسي، وقامت بالإشارة إلى أن وضع تلك المهام بعلم موجه المادة وسيتم مراعاة انتقاء المهام الملائمة لميول التلاميذ والطلاب.