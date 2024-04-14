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“الحق ابني بسرعة ” طريقة الحصول على ترخيص في قانون البناء الجديد 2024 والفئات التي يطبق عليها
قام قانون البناء الجديد 2024 بوضع مجموعة حالات من الجائز بها عدم قبول التصالح، إذ أنه قد نص على أنه من حق السلطة المعنية أن تقوم بإصدار قرار برفض التصالح أو باعتبار القرار الخاص بقبول التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء لاغيًا وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل.
قانون البناء الجديد 2024
هناك عدة حالات في قانون البناء الجديد 2024 يتم فيها رفض التصالح، فمن ضمن تلك الحالات كل ما يلي:
- رفض اللجنة التي تم النص عليها بالمادة الخامسة من ذلك القانون طلب التصالح بالإضافة إلى فوائد المواعيد المتعلقة بالتظلم.
- ألا يكون المبلغ تم تسديده بالكامل مقابل التصالح في 60 يومًا من الموعد المحدد إخطار مقدم الطلب بقبول اللجنة عليه وهذا عند الدفع الفوري.
- ألا تكون المستندات المقدمة صحيحة.
- أن كان هناك تغيير بمحل التصالح.
- التكاسل عن دفع قسطين من ضمن الأقساط المستحقة.
الفئات التي يطبق عليها قانون التصالح
هناك مجموعة من المواطنين الذين يتم تطبيق القانون عليهم وهم كما يلي:
- الأشخاص الذين يقومون بالبناء بغير ترخيص.
- هذا بالإضافة إلى ألا يتم توصيل خدمات إلى المبنى.
- عندما يكون هناك ترخيص للبناء ومخالفات بطبيعة الاستخدام.
- كما أنه يتم تطبيق القانون عند وجود ترخيص بالبناء وأيضًا مخالفات معمارية.
- عندما يكون هناك أدوار مخالفة بجانب ترخيص بالبناء.
- البناء على مساحة كبيرة ليس مسموح بها.
- هذا بجانب أن المواطنين الذين يخالوا شرط كون البناء بارتفاع كبير غير المسموح به يتم تطبيق القانون عليهم.