“الحق ابني بسرعة ” طريقة الحصول على ترخيص في قانون البناء الجديد 2024 والفئات التي يطبق عليها

قام قانون البناء الجديد 2024 بوضع مجموعة حالات من الجائز بها عدم قبول التصالح، إذ أنه قد نص على أنه من حق السلطة المعنية أن تقوم بإصدار قرار برفض التصالح أو باعتبار القرار الخاص بقبول التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء لاغيًا وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل.

قانون البناء الجديد 2024

هناك عدة حالات في قانون البناء الجديد 2024 يتم فيها رفض التصالح، فمن ضمن تلك الحالات كل ما يلي:

رفض اللجنة التي تم النص عليها بالمادة الخامسة من ذلك القانون طلب التصالح بالإضافة إلى فوائد المواعيد المتعلقة بالتظلم.

ألا يكون المبلغ تم تسديده بالكامل مقابل التصالح في 60 يومًا من الموعد المحدد إخطار مقدم الطلب بقبول اللجنة عليه وهذا عند الدفع الفوري.

ألا تكون المستندات المقدمة صحيحة.

أن كان هناك تغيير بمحل التصالح.

التكاسل عن دفع قسطين من ضمن الأقساط المستحقة.

الفئات التي يطبق عليها قانون التصالح

هناك مجموعة من المواطنين الذين يتم تطبيق القانون عليهم وهم كما يلي: