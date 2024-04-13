“نزلها واستمتع بالمغامرة“ طريقة تنزيل لعبة gta san andreas على الكمبيوتر والهاتف والايفون.. اللعبة الاجمل على مر السنين

جاتا gta هي واحدة من الألعاب الالكترونية الأكثر انتشارا وشهرة بين الشباب، وعلى مدار سنوات طويلة منذ انطلاق لعبة جاتا لأول مرة استطاعت جذب ملايين الشباب حول العالم بسبب ما تتميز به من طابع مغامرة وإثارة يجعل اللاعب في أعلى معدلات الحماس أثناء سعيه لإنجاز المهام المكلف بها دون إمساك الشرطة به، ويبحث محبي اللعبة عن طرق تنزيل اللعبة على الأجهزة الذكية المختلفة، لذا سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية تحميل لعبة جاتا على الحواسيب والهواتف الأندرويد والآيفون.

طريقة تنزيل لعبة gta على الكمبيوتر

لعبة gta لم تكن لتحقق هذا النجاح الكبير حتى الآن لولا سعي الشركة المطورة للعبة على تحديثها أولا بأول لتواكب التطور التكنولوجي والأجهزة الحديثة بمختلف أنواعها، فاللعبة تتميز بالجرافيكس العالي والصوت والصورة شديدي الوضوح، والأماكن المختلفة والأسلحة المتنوعة، ولتنزيل اللعبة على الحاسوب اتبع الخطوات التالية :

من متصفح جوجل ابحث عن لعبة جراند ثيفت اوتو.

ستظهر أمامك العديد من نتائج البحث اضغط على أحدها لتحميل اللعبة.

بعد الانتهاء من التحميل اتبع خطوات التثبيت.

سيتم التثبيت على جهازك بنجاح افتح اللعبة وابدء بالمغامرة.

تنزيل لعبة gta على هواتف الاندرويد

يمكن لأصحاب الهواتف الأندرويد الاستمتاع بلعبة gta عبر تنزيلها على الهاتف والذي يجب ان يكون حديثا ومتوافر به متطلبات التشغيل، ولتحميل اللعبة اتبع الآتي :

افتح متجر جوجل واكتب في خانة البحث جراند ثيفت اوتو.

انقر على “تنزيل” الموجودة بجانب اللعبة.

انتظر ثواني حتى يتم تثبيت اللعبة على هاتفك.

تنزيل لعبة gta على الآيفون

يمكنكم تحميل لعبة gta على هواتف الآيفون بسهولة من خلال الخطوات التالية :