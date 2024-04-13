بيت الأفلام الحصرية.. تردد قناة MBC2 على النايل سات وعرب سات وكيفية تثبيت القناة على التلفاز

البحث عن تردد قناة MBC2 يشغل جميع محركات البحث، حيث قد تم تغيير تردد القناة ومن الضروري معرفته حتى يتم استقبالها مرة أخرى على التلفاز، وتمتلك قناة ان بي سي تو شعبية كبيرة حول العالم وتحديدا في الوطن العربي، بسبب قدرتها الكبيرة على عرض أحدث وأنجح الأفلام الأجنبية التي يبحث عنها الجميع، حيث يتم عرضها بأفضل جودة مع الحرص على عرضها مترجمة حتى يتفاعل الجميع مع أحداث الفيلم.

قناة MBC2 بالتردد الجديد على نايل سات

لكي يتم استقبال القناة يجب معرفة أولا تردد قناة MBC2 الجديد، والذي جاء على أكثر من قمر صناعي حتى يتم تلبية متطلبات جميع المشاهدين، والتي كانت أولها هي توفر القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، لذا جاء التردد الجديد عبارة عن الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11937.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: SD.

تردد قناة MBC2 على عرب سات

من ضمن الأقمار الصناعية التي تم توفير قناة MBC2 عليها هو القمر الصناعي عرب سات، وحتى يتم استقبال القناة بكل يسر على هذا القمر الصناعي يجب معرفة البيانات الآتية:

تردد القناة: 11862.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت MBC2 على التلفاز

حتى يستمتع جميع المشاهدين برؤية أفضل الأفلام على قناة MBC2، يجب معرفة الخطوات التي تساعدهم في استقبال القناة بالتردد الجديد، لذا تتمثل خطوات الاستقبال في الآتي: