” اشتري أرخص هاتف من أوبو” مزايا ومواصفات هاتف oppo neo 7 الجديد 2024

لقد أطلقت شركة oppo هاتفها الجديد 7 oppo neo والذي يتمتع بالعديد من المزايا والمواصفات التي جعلته يمثل تجربة جيدة وممتعة لمستخدميه، بالإضافة إلى سعره الرائع فهو هاتف اقتصادي مميز ينافس بين العديد من ماركات الهواتف الأخرى، يبحث الكثير من عشاق اصدارات شركة أوبو عن أبرز مزايا هاتف 7 oppo neo والذي نقدمه لكم من خلال هذا السياق، كما يمكنك أيضا التعرف على سعر الهاتف المتاح في السوق.

مواصفات هاتف Oppo Neo 7 الجديد

يحظى هاتف أوبو نيو 7 باهتمام شديد، وذلك لأنه يصنف من فئة الهواتف الاقتصادية المميزة كما ينافس الكثير من ماركات الهواتف الأخرى، ويتمتع بسعر مناسب للميزانية المحدودة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمزايا والمواصفات التي يحتويها والتي تكون كالآتي:

الشاشة يتمتع الهاتف بشاشة قياس 5 بوصة من نوع IPS LCD بجودة 960×540 بيكسل و كثافة 220 بيكسل لكل بوصة تدعم 16 مليون لون . البطارية يعمل الهاتف ببطارية سعة 2420 مللي امبير غير قابلة للنزع. المعالج يأتي الهاتف بمعالج رباعي النواة من نوع Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتردد 1.2 هرتز ومعالج رسومي Adreno 306 في نسخة 4G. نظام التشغيل يأتي بنظام تشغيل اندرويد 5 لولي بوب (lollipop v 5.1 الكاميرا يوجد بالهاتف كاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.0 مزودة ب led flash فردي وتلتقط مقاطع فيديو بجودة 1080 بيكسل، و كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4. ا لذاكرة لديه ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت و يدعم كارت ذاكرة خارجي microSD يوضع بدلا من sim1 حتى 256 جيجابايت في نسخة 4G و حتي 32 جيجا بايت في نسخة 3G

سعر هاتف Oppo Neo 7 في السعودية

يعتبر هاتف Oppo Neo 7 من أرخص الهواتف الذكية من فئة الأوبو داخل أسواق المملكة العربية السعودية والذي من خلاله تستمتع بتجربة مميزة وممتعة، و يتاح شراء الهاتف بسعر 600 ريال سعودي في السوق السعودي.