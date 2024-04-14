موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة القادمة وخطوات الحصول على الدعم وطريقة الاعتراض 2024
صرف الدعم دفعة مايو 78
من خلال هذا المقال ستتعرف على موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة القادمة وخطوات الحصول على الدعم وطريقة الإعتراض 2024، يتطلع العديد من المواطنين إلى موعد صرف الدفعة لشهر مايو من برنامج حساب المواطن، الذي يُعتبر من أبرز البرامج التي تقدم الدعم المالي للمواطنين في المملكة، يساعد هذا البرنامج الأسر على تحسين مستوى معيشتها وتلبية احتياجاتها المختلفة، ولمعرفة الموعد المحدد لصرف الدفعة.
موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة القادمة 2024
نضع بين أيديكم الآن موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة القادمة 2024، حيث أنه من المقرر شهريا صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر، إلا أنه قد حدث تبكير في الصرف في الشهر الجاري ليكون يوم 3 بسبب أجازة البنوك في العيد، وأما عن الدفعة القادمة فمن المقرر صرف الدفعة يوم الخميس الموافق التاسع من مايو القادم.
خطوات الحصول على دعم حساب المواطن وطريقة الاعتراض على الدعم
بعد أن تعرفنا على موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة القادمة 2024، ننتقل إلى خطوات الحصول على دعم “حساب المواطن” وطريقة الاعتراض، والتي تجدها فيما يأتي:
- الولوج إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن مباشرةً “من هنا”.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- من القائمة الرئيسية، اختر خيار الطلبات.
- انقر على الطلب الذي ترغب في معرفة حالته.
- في حال كنت مستحقًا للدعم، ستتعرف على الأهلية، والعكس صحيح.
- إذا كنت ترغب في الاعتراض على الدعم، يمكنك ذلك عن طريق النقر على الأيقونة المخصصة للإعتراض.
- قم بإدخال البيانات التي تؤكد الأهلية، مع رفع كافة المستندات المطلوبة.
- انقر على إرسال الطلب لإتمام العملية.