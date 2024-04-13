كيفـاش التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn.. اليكـــم كافة المستجدات

التسجيل في منحة 300 دينار تونس هو ما يبحث عنه المواطنين التونسيين خلال هذه الفترة، حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بالإعلان عن هذه المنحة من أجل مساعدة مواطنيها وإعانتهم على ظروف الحياة القاسية، في ظل الغلاء الذي يشهده البلاد، وعندما أعلنت الوزارة عن هذه المنحة قامت بوضع شروط وخطوات محددة من أجل التسجيل فيها، وهذا ما سنقوم بعرضه لكم خلال سطور هذا المقال.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

في ضوء مبادرات مستمرة من قبل الحكومة التونسية للوقوف بجانب مواطنيها ومساعدتهم، قامت الحكومة بتقديم منحة للفئات محدودة الدخل لمساعدتهم على شراء متطلباتهم، ويجب توافر عدة شروط من أجل التسجيل في منحة 300 دينار تونس، هذه الشروط هي:

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، بإستثناء بعض الحالات التي يتم صرف المنحة لهم في سن 16 سنة.

يجب أن يكون المتقدم للمنحة تونسي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم على أراضي تونس.

وأيضا يجب ألا يمتلك المتقدم وظيفة حكومية.

امتلاك مسكن واحد فقط للمتقدم، ولا يجوز امتلاك ممتلكات أخرى.

وألا يزيد دخل المتقدم عن 180 دينار.

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس أنها ستقوم بدراسة كافة الطلبات التي قامت بالتسجيل في منحة 300 دينار تونس من أجل إعطاء هذه المنحة للأفراد المستحقين، كما أعلنت عن طريقة التسجيل والتي تكون عن طريق الخطوات التالية: