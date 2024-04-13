“100 مليار دينار مصرف الرافدين والرشيد”.. خبر سار لجميع الموظفين في العراق 2024

في ظل ما تقدمه حكومة العراق من دعم مادي ملائم لجميع المواطنين، أعلن مصدر مسؤول في الحكومة العراقية، عن موعد صرف الأموال المخصصة لترفيعات رواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكدًا أن وزارة المالية قامت بإرسال ملفات الكوادر التدريسية في الشهر الماضي ليتم العمل على إطلاق المبالغ مع الرواتب، مضيفًا أن المبالغ الخاصة بترفيعات الحكومة الإتحادية داخل إقليم كوردستان بلغت نحو 100 مليار دينار عراقي.

إطلاق ترفيعات إقليم كوردستان

وأكد المصدر المطلع، أن إطلاق الترفيعات من المتوقع أن يكون مع رواتب شهر أيام المقبل 2024، على أن يتم توزيعها من خلال فروع الرافدين ومصرف الرشيد، ليحصل عليها جميع الموظفين في الأقليم، ليوضح عضو برلمان إقليم كوردستان، جهاد حسن أن الميزات الخاصة برواتب موظفي كوردستان والبيشمركة والمتقاعدين وكذلك الرعاية الاجتماعية بلغت نحو 930 مليار دينار عراقي.

عدد الموظفين في إقليم كوردستان

وأوضح حسن، أن إقليم كوردستان لا يملك سوى 320 مليار دينار عراقي من العوائد المادية، نظرًا لتوقف صادرات النفط في البلاد، مما بلغ الموظفين في الأقليم قرابة المليون و251 ألفا، بينهم نحو 751805 من الموظفين مدنيين وعسكريين، ولذلك فإن الحكومة في حاجة إلى أكثر من نحو 940 مليار دينار عراقي شهريًا، للعمل على تغطية الرواتب الخاصة بالموظفين، ولهذا تبذل الحكومة قصارى جهدها لكي يتم توفير جميع التمويل اللازم توزيعه على الموظفين في الدولة.