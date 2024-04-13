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اسباب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر 56 .. اهم اعمال شيرين سيف النصر
وفاة شيرين سيف
أعلن شريف سيف النصر، شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاة شقيقته، حيث نشر على حسابه الشخصي معلومة الوفاة بكلمات مؤلمة للغاية مما ادي الي انتشار الحزن علي مواقع السوشال ميديا عقب نشر الخبر.
اسباب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر
وقال شريف سيف إنه توفيت إلى رحمة الله اليوم شيرين هانم الهام سيف النصر، وأقيمت الصلاة عليها وتم دفنها بمقابر العائلة، طلبت الراحلة عدم تنظيم أي مراسم عزاء وطلبت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
اهم تصريحات الراحلة شرين سيف النصر
- قلت على جثتي تقديم مشاهد القبلات بعد سواق الهانم.
- رفضت إعادة تقديم «النظارة السوداء» لأني كنت هفشل وأغني ظلموه.
- اعترضت على سينما الشذوذ من عام 2009.
- عشت مع عادل إمام أجمل أيام حياتي.. وضيعت بسببه 9 سنين من عمري.
- لو عرض علي “أصحاب ولا أعز“ كنت سأرفضه.. ولكن اعجبت بالفيلم.
- والإخراج بسبب انسحابي من مسلسل أصعب قرار.
- منى زكي ممثلة “ثقيلة”.. ولما بشوف منة شلبي بقول: “إيه الجمال ده؟”.
- أتمنى العودة من بوابة كاملة أبو ذكري ومحمد سامي.
- ولا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.