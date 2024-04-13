اسباب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر 56 .. اهم اعمال شيرين سيف النصر

أعلن شريف سيف النصر، شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاة شقيقته، حيث نشر على حسابه الشخصي معلومة الوفاة بكلمات مؤلمة للغاية مما ادي الي انتشار الحزن علي مواقع السوشال ميديا عقب نشر الخبر.

اسباب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

وقال شريف سيف إنه توفيت إلى رحمة الله اليوم شيرين هانم الهام سيف النصر، وأقيمت الصلاة عليها وتم دفنها بمقابر العائلة، طلبت الراحلة عدم تنظيم أي مراسم عزاء وطلبت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون.