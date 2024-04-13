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يلا بينا على الكويت.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13 ابريل 2024.. جهز شنطتك ويلا!!
يجري حاليا البحث المتزايد عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث شهدت عملة الكويت تغيرات كبيرة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة بنسبة 6%ستجدون على موقعنا الإخباري البديل الاخباري، الآن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت
ها هو سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، والذي يبلغ:
- تم تسجيل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان بقيمة 148.81 جنيه مصري للشراء و154.34 جنيه مصري للبيع.
- الدينار الكويتي يسجل اليوم سعرًا يبلغ 153.72 جنيه مصري للشراء و154.39 جنيه مصري للبيع في البنك المركزي المصري.
- حاليا، يتم تداول الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بسعر يبلغ 153.16 جنيه للشراء و154.2 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
سعر الدينار الكويتي الحالي في السوق السوداء اليوم.
- يصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 160 جنيه مصري في السوق السوداء اليوم.
- في الوقت الحالي، يصل سعر الدينار الكويتي إلى خمسة أضعافه في السوق السوداء، وهو ما يعادل 999 جنيه مصري.
- اليوم يبلغ سعر 10 دينار كويتي 1,599.8 جنيه مصري.
- يتم تسجيل سعر قدره 3،999.5 جنيه مصري في السوق السوداء اليوم مقابل 25 دينار كويتي.
- اليوم يتم تسجيل قيمة 50 دينار كويتي تعادل 7,999.0 جنيه مصري.
- اليوم، سعر 100 دينار كويتي يساوي 15,998.0 جنيه مصري.
- يصل سعر 500 دينار كويتي اليوم إلى 79,990.0 جنيه مصري.