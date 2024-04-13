يلا بينا على الكويت.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13 ابريل 2024.. جهز شنطتك ويلا!!

يجري حاليا البحث المتزايد عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث شهدت عملة الكويت تغيرات كبيرة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة بنسبة 6%ستجدون على موقعنا الإخباري البديل الاخباري، الآن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

ها هو سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، والذي يبلغ:

تم تسجيل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان بقيمة 148.81 جنيه مصري للشراء و154.34 جنيه مصري للبيع.

الدينار الكويتي يسجل اليوم سعرًا يبلغ 153.72 جنيه مصري للشراء و154.39 جنيه مصري للبيع في البنك المركزي المصري.

حاليا، يتم تداول الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بسعر يبلغ 153.16 جنيه للشراء و154.2 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي الحالي في السوق السوداء اليوم.