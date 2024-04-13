“ريلمي مسيطرة على السوق“ سعر ومواصفات هاتف realme gt neo 6 se الجديد.. شاشة مميزة وبطارية عملاقة

realme gt neo 6 se من أحدث إصدارات شركة ريلمي في الأسواق العربية، وتعد شركة ريلمي من أشهر شركات الهواتف الذكية في الفترة الحالية وانجذب عملاء كثر الى تلك الماركة التي تتميز بإمكانياتها العالية مع جمال وأناقة التصميم بالإضافة الى سعرها المناسب والذي يعد منخفض الى حد ما مقارنة مع هواتف نفس الفئة للماركات الأخرى، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف realme gt neo 6 se الجديد

هاتف realme gt neo 6 se نزل الأسواق الصينية منذ عام وشهد إقبال كبير وأعرب المستخدمون عن سعادتهم بأداء الهاتف وإمكانياته، وهو خيار مثالي للكثيرين ممن يبحثون عن هاتف عملي بمواصفات قياسية وبسعر رائع، وفيما يلي نعدد لكم مواصفات الهاتف :

يدعم هاتف realme gt neo 6 se شبكات الجيل الخامس، ونظام التشغيل اندرويد 14.

معالج الهاتف ثماني النواة من نوع Snapdragon 7+Gen3 لذا يوفر أداء قوي وسريع للهاتف.

مقاس الشاشة 6.78 بوصة ونوعها AMOLED وتمتاز بدقتها العالية التي تبلغ 1264×2780 بيكسل.

الشاشة شديدة الوضوح وذات سطوع قوي يصل حتى 6000 شمعة، وبمعدل تحديث 120 هرتز.

تتوافر بالهاتف مساحات تخزين متعددة 256 أو 512 جيجا ورامات 8 و 12 جيجا.

الشاشة بثلاث كاميرات بمستشعر سوني IM×355 تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل.

البطارية سعتها 5500 مللي امبير لذا تستطيع ان تبقى لفترات طويلة دون إعادة الشحن، كما تدعم الشحن السريع.

سعر هاتف realme gt neo 6 se

هاتف realme gt neo 6 se متوافر بألوان جذابة وهي الأخضر والسيلفر ويباع في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 250 دولار و 275 دولار لمساحة التخزين 256 جيجا بايت ورامات 8 أو 12 جيجا، أما الهاتف الذي مساحة تخزينه 512 جيجا و 12 جيجا رام فيبلغ سعره 345 دولار.