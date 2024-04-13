“PDF لينك مظلتي”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي في جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من الاشخاص يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم صدور بيان رسمي يفيد بموعد الكشف عنها حتى الآن، ويقدر عدد المستفيدين من برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية بحوالي 200 ألف أسرة من شتى أنحاء العراق ينطبق عليهم كافة الشروط، فيما يتم تحديد قيمة الراتب وفقا لعدد افراد الاسرة، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المقرر أن يتم اعداد كشوف تحتوي على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد أن يقوم السيد الوزير احمد الاسدي باعتماد المقبولين في البرنامج الذي اطلقته الحكومة ليستفيد منه الالاف الاسر العراقية الفقيرة، في ظل حالة غلاء الاسعار التي طالت كافة السلع، حيث تعمل الحكومة على صرف منحة ومساعدة مالية للمستحقين، كما أن الرعاية الاجتماعية تشكل في الحصول على الوجبة التي تصرف لهم والتي تقدر قيمتها وفقا لعدد افراد الاسرة، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

كما يمكنك الاستعلام من خلال زيارة منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

حدد اسم المحافظة القاطن بها “القادسية، كربلاء، النجف، الانبار،….”.

قم بادخال اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

اضغط على ايقونة “استعلام”.

في دقائق ستظهر لك كشوف المشمولين بالرعاية في حالة تم اعتمادها.

يمكنك تحميل الكشوف على الجهاز بصيغة PDF.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 فهي كما يلي: