عالم الطبيعة والحيوان بين ايدك.. نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقوم بإذاعة العديد من البرامج الوثائقية المميزة، وكذلك نقل حياة الحيوانات البرية وكيف تعيش في البحار والغابات، إضافة إلى تقديمها لمحتوى ممتع ومميز على مدار الساعة، لتكون من أفضل القنوات الفضائية التي يمكن مشاهدتها دون ملل، هذا وأنها تنقل صورة وكأنها حقيقة للواقع دون أي اصطناع أو ما شابهة ذلك.

قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تنقل قناة ناشيونال جيوغرافيك المغامرات الرائعة التي تحدث في البحار والغابات ونقل حياة الحيوانات البرية والإستمتاع بمشاهدة جميع البرامج التي تقوم بإذاعتها القناة، على أن تكون الصورة واضحة وذات جودة عالية، لكي لا يمل المشاهد من مشاهدتها، هذا وأنها قناة مجانية لا تحتاج إلى اشتراك شهري كما في بعض القنوات الأخرى التي تحتاج إلى اشتراك شهري.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك لمشاهدة البرامج المميزة بأعلى جودة وصورة واضحة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة ناشيونال جيوغرافيك هو العرب سات.

كذلك يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على تردد 11226.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 30000.

وتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات هو 11804، حتى أنه يمكن استقبالها بأعلى جودة وصورة واضحة ودون اشتراك، فضلاً عن المحتوى يكون تعليمي ومميز للغاية.