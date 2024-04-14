“خلي بالك” تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي في خلال أيام قليلة 2024

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2024 حيث أن محركات البحث يتصدر فيها السؤال هذه الأوقات عن مواعيد التوقيت الصيفي 2024 وتكثر الأخبار حولها ولأننا في موقع البديل نسعى إلى إيصال الحقيقة دائماً فإننا سنتحدث عن موعد تغيير التوقيت الصيفى امتى؟، وللمزيد من المعلومات تابعونا.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2024

بالتزامن مع حلول فصل الربيع للعام الميلادي 2024 ومع اقتراب الإحتفال بعيد شم النسيم يبدأ غالبية المواطنين في البحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي خلال عام 2024 خاصة أنه تزامن تغيير الساعة في ذلك الوقت من العام الفائت، حيث حددت الحكومة وقتها موعد تطبيق التوقيت الصيفى بعد ما يقرب من 7 سنوات من إيقاف العمل به.

التوقيت الصيفي امتى؟

وعن بداية عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي 2024 ففي إبريل الماضي تم صدر قرار من مجلس الوزراء يحدد موعد تطبيق التوقيت الصيفي وهذا عبر تقديم المواطنين ساعاتهم 60 دقيقة كاملة وعن بداية التوقيت الصيفي 2024 فيجب التنويه أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي منذ الجمعة 27 أكتوبر 2023، وسيستمر العمل بهذا التوقيت حتى الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة 26 إبريل 2024، ومنها يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي أي بعد 12 يوم.

ازاي أعمل التوقيت الصيفي؟

سوف يتم تقديم الساعة لمدة ساعة كامله (60 دقيقة). وسبب تطبيق التوقيت الصيفي أن فوائد التوقيت الصيفي تتمثل في توفير مبلغ 25 مليون دولار (حسب كلام رئيس الوزراء سابقاً) وهذا الكلام وفق دراسة ُمقدمة من وزارة الكهرباء،بتوفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وكذلك توفير 1% من استهلاك الكهرباء، وهذا يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام. لذلك تابع الوقت المطلوب لكي تغير ساعتك.