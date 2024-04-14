أحباب الله يا أولاد.. تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 لعرض أروع الأغاني وأجمل أناشيد الأطفال المميزة

تمكنت قناة وناسة أطفال في فترة وجيزة من جذب ملايين المتابعين في كافة أنحاء العالم، حيث إن العديد من الأسر وأولياء الأمور مازال الجميع يبحث عنها بشكل مستمر حول التردد الخاص بالقناة التي يمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، لمشاهدة البرامج التعليمية والترفيهية وغير ذلك مما تقوم القناة بإذاعته، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

تتمثل أهم البيانات الخاصة بمعرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي الجديد على الأقمار الصناعية التي منها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11274.

استقطاب قناة طيور الجنة بيبي يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة طيور الجنة فهو 27500.

تردد قناة طيور الجنة 2024 عرب سات

كما يسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي على العرب سات، لمشاهدة محتوى الأطفال المميز التي تقوم القناة بإذاعته على مدار اليوم، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد يكون 11315.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة هو 27500.

كيف استقبل قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بإستقبال قناة طيور الجنة بيبي الجديد، وفقًا ما يلي:-

يُرجى التوجه إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

ثم تقوم بإدخال تردد الخاص.

القيام بتحديد القمر الصناعي بعد ذلك.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من استقبال القناة.

نبذة عن قناة طيور الجنة بيبي أطفال 2024

تقدم قناة طيور الجنة أطفال العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة، وفقًا لما يلي:-