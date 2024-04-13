تردد قناة سكوب الكويتية 2024 Scope Tv على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة “سكوب” الكويتية على القمر الصناعي نايل سات هو واحد من أكثر الترددات التي شهدت ارتفاعًا في عمليات البحث مؤخرًا، خاصة من قبل الجمهور الكويتي، تعد هذه القناة من الأهم والأفضل بالنسبة لهم، نظرًا لتنوعها وتقديمها مجموعة متنوعة من البرامج في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى الأخبار التي تبثها على مدار الساعة، فإنها تتميز بتقديم محتوى غني ومتنوع يلبي اهتمامات الجمهور.

تردد قناة سكوب الكويتية

يتمتع التردد الجديد بالعديد من المزايا، مثل جودة الصورة العالية والمشاهدة المتواصلة دون تقطيع على مدار الساعة، فالقناة مجانية ولا تتطلب اشتراكًا شهريًا، وتعمل على تطوير تقنياتها باستمرار لتقديم المزيد من الخدمات، يمكن الحصول على التردد الجديد لقناة سكوب الكويتية كما هو موضح في الجدول التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11678

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 27500

معدل الترميز: 5/6

برامج قناة سكوب الكويتية

تعتمد قناة سكوب الكويتية على مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والتعليمية والترفيهية، كما تسعى القناة دائمًا إلى التميز والتفرد من خلال اختيار أفضل البرامج وتقديم محتوى متميز يختلف عن المحتوى المقدم من قنوات أخرى. وتشمل بعض البرامج التي تقدمها القناة:

برنامج “هنا الكويت”.

برنامج “صباح الكويت”.

برنامج “على مسؤوليتي”.

برنامج “كشف حساب”.

برنامج “صوت الشعب”.

برنامج “ضد المجهول”.

برنامج “معاني كلمات القرآن”.

برنامج “لايف ستايل”.

برنامج “برهومه الأكيل”.

برنامج “استجواب”.

برنامج “طبخة وسالفة”.

برنامج “بانوراما”.

برنامج “بوح”.

برنامج “الوسم”.

مميزات قناه سكوب