رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وخطوات الاستعلام بعد التحديث 2024- 1445 التي بينته هيئة تقويم التعليم والتدريب في السُّعُودية، نظرًا لأهمية الرخصة المهنية في مسار المعلم والمعلمة بالمنظومة التعليمية الجديدة، حيث تعد الرخصة المهنية وثيقة مهمة ينبغي الحصول عليها من قبل المعلمين والمعلمات، في الوقت ذاته حددت وزارة التعليم السُّعُودية الشروط والأحكام الواجب توافرها للقبول في الرخصة المهنية، وهذا ما نقوم به في هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1445 – 2024

تبدأ آليات الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السُّعُودية من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب إلكترونيَا تسهيلًا على المعلمين والمعلمات الذين انتهوا من أداء الاختيارات في الآونة الأخيرة، حيث يشترط أولا الحصول على شهادة جامعية وان لا تقل مدة التدريس عن عامين على الأقل فضلا عن اجتياز اختبار كفايات وغيرها من الآليات الثابتة للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السُّعُودية، حيث يتم الاطلاع على النتائج من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

يمكنكم معرفة نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات إلكترونيًا بواسطة إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو الدخول عبر النفاذ الوطني.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، واليكم رابط رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية.

تسجيل الكود المرسل على جوالك.

تسجيل بياناتك بدقة.

حدد نتائج الرخصة المهنية.

اختر نوع الاختبار.

الضغط على إصدار الرخصة المهنية، واليكم رابط تجديد الإقامة في السعودية للمقيمين.

أوضحت وزارة التعليم السُّعُودية إمكانية سداد رسوم الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السُّعُودية إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة التعليم واتباع التعليمات ثم تحديد آلية الدفع المناسبة، واليكم رابط رسوم تجديد جواز السفر 10 سنوات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير الذي كشفنا فيه رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وخطوات الاستعلام بعد التحديث 2024- 1445.