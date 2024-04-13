الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 أبريل 2024

جميع المهتمين بالاقتصاد والبورصة، يبحث كل منهما عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث شهد استقرار كبير وبشكل ملحوظ، مما أسعد جميع المواطنين وذلك لأن الارتفاع في سعر الدولار يشير إلى الارتفاع في جميع المنتجات والسلع التي يتم شرائها، لذا فإن سعر الدولار اليوم وصل إلى 47.53 بالنسبة للشراء، أما سعر البيع فهو وصل إلى 47.63.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

قد يختلف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بعض البنوك، لكن الاختلاف يكون طفيف جدا وغير ملحوظ، وشهد سعر الدولار في الشهور الأخيرة تذبذب واضح جدا ما بين ارتفاع ملحوظ للغاية وانخفاض طفيف جدا، مما أدى إلى ارتفاع شديد في جميع السلع، لكن الأيام الحالية يشهد الجميع استقرار في جميع المنتجات التي تباع في الأسواق، لذا جاء سعر الدولار في بعض البنوك اليوم كالتالي:

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي إلى 47.70 وذلك بالنسبة للشراء، أما في حالة البيع فإن السعر يصل إلى 47.80 جنيه، ويعد بنك أبوظبي من ضمن البنوك الإسلامية في مصر.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم 47.53 في حالة الشراء، أما في حالة البيع فإن السعر وصل إلى 47.63 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

توجد بعض البنوك الآخر المشهورة في مصر والتي يتردد إليها الكثير حتى يقوم ببيع الدولار أو شرائه، لذا وصل السعر اليوم كالتالي: