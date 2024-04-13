ستتعرف الآن على أجمل أناشيد طيور الجنة وتردد قناة طيور الجنة الجديد وسلي اطفالك بعد العيد 2024، يبحث العديد من المواطنين عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة في عام 2024، حيث تُعتبر هذه القناة من أبرز القنوات التي يسعى الأهل للحصول على ترددها نظرًا لأهميتها وجودتها في تقديم محتوى مميز للأطفال، فهي تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا متنوعًا يلبي احتياجات الصغار، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة، وبفضل المحتوى القيم الذي تقدمه، أصبحت قناة طيور الجنة وجهة مفضلة للعائلات الباحثة عن ترفيه آمن وتعليم شيّق لأطفالها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد وسلي اطفالك بعد العيد 2024

لكي يستمتع طفلك بأجمل أناشيد طيور الجنة ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد وسلي اطفالك بعد العيد 2024، حيث يمكنك استقبال قناة طيور الجنة الفضائية عبر الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11274.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة على عرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

أجمل أغاني وأناشيد قناة طيور الجنة

بعد ان تعرفنا معا على أجمل أناشيد طيور الجنة، تردد قناة طيور الجنة الجديد وسلي اطفالك بعد العيد 2024، ننتقل إلى أجمل أغاني واناشيد قناة طيور الجنة والتي تجدها فيما يأتي:

ماما جابت بيبي.

ها الصيصان.

الراعي الكذاب.

حميدو الحافي.

البيبي الصغير.

شاور شاور.

حميدو.

حميدو العاق.

سنو عم يطلع.

عيد ميلاه غير.

الحروف الابجدية.

وغيرها الكثير من الاغاني الممتعة والمسلية التي تربى عليها عديد من الاجيال، ويستمتع بها الناس كبارا وصغارا.