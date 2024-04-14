“هانت وهتعوض مصاريف العيد” موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. 6000 جنية للدرجة السادسة
لا زال البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قائم إلى هذه اللحظة، حيث أن عدد كبير من المستفيدين قاموا بالتساؤل عن مواعيد الصرف، وذلك لما تمثله المرتبات من أهمية بالغة لجميع الأشخاص وخاصة في ظل ارتفاع مصاريف المعيشة خاصة وأن المواطنين عائدون من مناسبات عديدة مثل شهر رمضان وعيد الفطر، ويساعد الراتب صاحبه في تلبية احتياجاته وحمايته من الغلاء، ولهذا السبب سوف نتطرق لذكر التفاصيل الخاصة بموعد الصرف بالتفصيل، تابعوا معنا.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024
قامت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية بتحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف بداية من يوم 21 أبريل 2024 الموافق يوم الأحد مع استمرار الصرف لمدة خمسة أيام أي إلى يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، وقد نوهت وزارة المالية على جميع الموظفين في مختلف الجهات الإدارية والقطاعات الحكومية عدم القيام بالتزاحم على ماكينة «ATM» الصراف الآلي، معللة بأن المرتبات سوف تكون متاحة في جميع الأوقات بداية من تاريخ الصرف المحدد.
جدول زيادة مرتبات شهر ابريل 2024
وقد سبق وأعلنت وزارة المالية عن وجود زيادات في الراتب الخاص بشهر أبريل وقد عملت الوزارة على توضيح هذا الجدول، كما بينت أن هذه الزيادات قد تمت وفق ضوابط وشروط محددة، وجاء الجدول على النحو التالي:
- يحصل الموظف من الدرجة الأولى على ما يقرب من 8200 جنيه مصري.
- أما موظف الدرجة الثانية فإن الراتب يساوي تقريباً 8000 جنيه مصري.
- الموظف في الدرجة الثالثة تكون قيمة الراتب بعد الزيادة حوالي 7500 جنيه مصري.
- أما الدرجة الرابعة فإن الموظف يحصل على 7000 جنيه.
- موظفي الدرجة الخامسة يحصلون على رواتب بقيمة 6500 جنيه.
- أما الدرجة السادسة فإن الموظف يحصل على 6000 جنيه مصري.
- المدير العام تكون قيمة راتبه 9200 جنيه.