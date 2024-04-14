“هانت وهتعوض مصاريف العيد” موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. 6000 جنية للدرجة السادسة

لا زال البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قائم إلى هذه اللحظة، حيث أن عدد كبير من المستفيدين قاموا بالتساؤل عن مواعيد الصرف، وذلك لما تمثله المرتبات من أهمية بالغة لجميع الأشخاص وخاصة في ظل ارتفاع مصاريف المعيشة خاصة وأن المواطنين عائدون من مناسبات عديدة مثل شهر رمضان وعيد الفطر، ويساعد الراتب صاحبه في تلبية احتياجاته وحمايته من الغلاء، ولهذا السبب سوف نتطرق لذكر التفاصيل الخاصة بموعد الصرف بالتفصيل، تابعوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

قامت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية بتحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف بداية من يوم 21 أبريل 2024 الموافق يوم الأحد مع استمرار الصرف لمدة خمسة أيام أي إلى يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، وقد نوهت وزارة المالية على جميع الموظفين في مختلف الجهات الإدارية والقطاعات الحكومية عدم القيام بالتزاحم على ماكينة «ATM» الصراف الآلي، معللة بأن المرتبات سوف تكون متاحة في جميع الأوقات بداية من تاريخ الصرف المحدد.

جدول زيادة مرتبات شهر ابريل 2024

وقد سبق وأعلنت وزارة المالية عن وجود زيادات في الراتب الخاص بشهر أبريل وقد عملت الوزارة على توضيح هذا الجدول، كما بينت أن هذه الزيادات قد تمت وفق ضوابط وشروط محددة، وجاء الجدول على النحو التالي: