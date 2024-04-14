“اعرف النور هيقطع امتا في منطقتك” جدول تخفيف الاحمال في مصر 2024 الجديد بجميع المحافظات وموعد تطبيقه

بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك وإعلان الحكومة عن عودة تخفيف الأحمال، ولذلك قام العديد من المواطنين بالبحث عن جدول تخفيف الأحمال في مصر 2024 وذلك لمعرفة مواعيد قطع الكهرباء في كافة المحافظات المصرية المختلفة، حيث أن تخفيف الأحمال يعتبر من أكثر العمليات المستحدثة في هذه الآونة، ونحن الأن سوف نقوم بالتعرف على جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

جدول تخفيف الاحمال في مصر 2024

أعلنت الحكومة عن جدول تخفيف الاحمال في مصر 2024، ومواعيد انقطاع الكهرباء، حيث جاء الجدول كالتالي:

سيتم قطع الكهرباء بداية من الساعة الحادية عشر صباحاً إلى الساعة الواحدة مساءً.

الفترة الثاني بداية من الساعة الواحدة مساءً إلى تمام الساعة الثالثة عصراً.

الفترة الثالثة بداية من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة الساعة الخامسة مساءً.

وقد سبق وأعلنت الحكومة عن وجود تعديلات في مواعيد قطع الكهرباء حيث بدأ تطبيق هذا القرار في شهر يناير الماضي، وسوف يكون قطع الكهرباء اثناء النهار بدلاً من الليل وذلك لكي لا يؤثر انقطاع الكهرباء على الطلاب، ويتمكن الطلاب من المذاكرة.

أسباب عودة نظام تخفيف الأحمال

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن سبب عودة نظام تخفيف الأحمال مرة أخرى بعد إيقافه في شهر رمضان المبارك، يرجع إلى عدة أسباب، منها: