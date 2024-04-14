“هتقدم ساعتك ٦٠ دقيقة🕔” موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024 وما هي فائدة تطبيقه؟

ازداد البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024 خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الربيع ودخول فصل الصيف، حيث كان مجلس الوزراء المصري قد أوضح موعد تعديل الساعة وضبطها على التوقيت الصيفي لعام 2024، وذلك ما سنستعرضه من خلال السطور القادمة من هذا المقال فتابعوا معنا.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024

تم الإعلان عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024 حيث سيتم تقديمها بمقدار 60 دقيقة وذلك بداية من أخر يوم جمعة في شهر أبريل الموافق 26 أبريل 2024، وسوف يستمر تطبيق هذا التوقيت حتى نهاية أخر خميس في شهر أكتوبر 2024 والموافق 28 أكتوبر 2024، وسوف يتم تطبيق قرار الحكومة وذلك لترشيد استهلاك الطاقة في مختلف انحاء الجمهورية باختلاف مصادرها.

فائدة تطبيق التوقيت الصيفي وكيفية تغيير الساعة

وهناك عدد من الأهداف التي بسببها قامت الحكومة بتحديد موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024، حيث يهدف هذا القرار إلى ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الحاصلة، كما أن هذا النظام يعمل على تمديد ساعات العمل الذي بدوره يعمل على زيادة الإنتاجية، ومن المقرر تطبيق هذا النظام واستمراره لمدة ستة اشهر، ويمكن تعديل التطبيق الصيفي من مختلف الأجهزة من خلال اتباع الخطوات التالية: