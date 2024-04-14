“هانت وهتقبض” موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بدأ أصحاب المعاشات بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 لمعرفة متى موعد القبض خاصة لاعتماد أغلب المستفيدين على هذا المعاش بشكل أساسي في قضاء مطالبهم، وقد قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية بالإعلان عن موعد الصرف لكافة المستحقين من أصحاب المعاشات، والذين بلغ عددهم ما يزيد عن احد عشر مليون مواطن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وسوف نعرض اليوم في هذا المقال جميع التفاصيل الخاصة بمواعيد الصرف.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 لجميع المستفيدين، حيث أنه من المقرر أن يتم بدء الصرف في اليوم الأول من شهر مايو الموافق يوم الأربعاء 1/5/2024 ويستمر الصرف لمدة ستة أيام لينتهي في تاريخ 6 مايو 2024 الموافق يوم الاثنين، وسيكون الصرف من خلال ماكينة الصراف الآلي، ومن منافذ بنك ناصر الاجتماعي وأيضاً من خلال منفذ فوري، ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وأيضًا يمكن الصرف من خلال محفظة الهاتف المحمول.

الاستعلام موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

للاستعلام عن موعد صرف معاشات مايو، يمكن ذلك من خلال الرابط الذي اتاحته هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية .

. من ثم النقر على خدمات صاحب معاش.

النقر على أيقونة الخدمات التأمينية.

اختيار الاستعلام عن المعلومات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

ادخال الرقم القومي من ثم النقر على ايقونة الاستعلام.

الزيادة الجديدة في معاشات شهر مايو 2024

بعد معرفة موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 فيتساءل الجميع أيضاً عن حقيقة صرف المعاشات للشهر القادم بالزيادة الجديدة، حيث أنه قد تم صرف المعاشات بزيادة 15% خلال شهر مارس وأبريل ومن المقرر الصرف بالزيادة الجديدة لشهر مايو أيضاً خلال المواعيد التي ذكرناها.