هتشتريه وعلى ضمنتي كمان ياعم.. مواصفات هاتف Xiaomi Poco X3 NFC الجديد.. اشتريه ودلع نفسك!!

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Xiaomi Poco X3 NFC لينضم إلى سلسلة البوكو كأحدث عضو فيها، كما هو الحال مع هذه السلسلة، يتميز الهاتف بأداء عالي وسعر منخفض، لذا، احصل على هاتف Xiaomi Poco X3 NFC الآن واستمتع ببطاريته القوية والمواصفات الرائعة، ويعتبر هاتف Xiaomi Poco X3 NFC من فئة الهواتف المتوسطة ويتمتع بميزات عديدة مقابل سعره المناسب، وتبلغ أسعار النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام من الهاتف Xiaomi Poco X3 NFC.

العيوب والمزايا لهاتف Xiaomi Poco X3 NFC وسعره في بعض البلدان

تفوقت شركة شاومي في سوق الهواتف الذكية بإطلاق العديد من الأجهزة المتميزة، ونود أن نقدم لك مواصفات هاتف شاومي بوكو X3 NFC:

الهاتف يزن 215 جرامًا ويتمتع بتقنية NFC ومقاومة للرذاذ بشهادة IP53.

الجواب: الهاتف متاح باللون الفضي والأزرق.

نظام التشغيل على الهاتف هو أندرويد 10 مع أحدث واجهة مستخدم MIUI 12.

هناك نموذجان من الهاتف، الأول بسعة 128 جيجابايت، والثاني بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD، وتأتي بحجم 6.67 إنش.

يحتوي الهاتف على معالج من شركة كوالكوم بنوع Snapdragon 732G وتقنية 8 نانومتر مع معالج رسومي Adreno 618.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5160 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

الجوال يدعم شريحتي اتصال من نوع نانو سيم.

يدعم الهاتف الذكي IR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية.

عيوب هاتف Xiaomi Poco X3 NFC

رغم العديد من الإيجابيات التي يتمتع بها هاتف شاومي بوكو X3 NFC، إلا أنه يحتوي على بعض السلبيات التي قد تجعل بعض المستخدمين يترددون في شرائه، ومن هذه العيوب: