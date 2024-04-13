رابط وخطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024 بعد التحديثات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الداخلية العراقية إلكترونيًا تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث تعد البطاقة الوطنية العراقية أحد أهم الوثائق الرسمية التي يجب أن تكون موجودة مع المواطنين، وفقًا إلى الشروط والضوابط التي حددها قانون الخدمة المدنية العراقي في تحديثه الأخير، لهذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024 بعد التحديثات الجديدة

وفقًا إلى التحديثات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة الداخلية العراقية في الشروط الخاصة بالموافقة على استخراج البطاقة الرسمية الوطنية الموحدة في العراق والتي تتمثل في (أهمية وجود الشخص المتقدم على البطاقة الوطنية في العراق، وألا يقل عمره عن ١٨ عام، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها) وغيرها من الضوابط الجديدة، بعدها يتمكن الشخص من حجز البطاقة الوطنية الموحدة من موقع وزارة الداخلية العراقية، واليكم رابط الاستعلام غرامات المرور في العراق بالرقم الألماني.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024

تتمكن عزيزي المواطن من حجز البطاقة الوطنية الموحدة من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة جاءت كما يلي:

التوجه إلى رابط موقع وزارة الداخلية العراقية.

تسجيل الدخول بوضع كود التحقق أو الرمز المرئي.

مراجعة الشروط والأحكام.

الدخول على الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة.

النقر على أيقونة “البطاقة الوطنية الموحدة”.

البَدْء في ملئ استمارة البيانات.

التأكد من صحة المعلومات المسجلة.

الدخول إلى قائمة حجز المواعيد.

سجل رَقْم الجوال.

تأكيد حجز البطاقة الوطنية الموحدة، واليكم رابط منصة مظلتي.

وصلنا معكم لختام شرح رابط وخطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024 بعد التحديثات. الجديدة.